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Haberler Galeri Mert Aydın ile 53 gündem boşanma haberleriyle gündeme gelen Merve Boluğur’dan flaş karar! Ekranlara dönüyor ama…

Mert Aydın ile 53 gündem boşanma haberleriyle gündeme gelen Merve Boluğur’dan flaş karar! Ekranlara dönüyor ama…

DJ Mert Aydın ile dünya evine giren her fırsatta "Kocam da kocam" diyerek uzun zaman adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur'ün evliliği 53 gün sürmüştü. Uzun zamandır ekranda olmayan Boluğur ekrana geri dönüyor ama bildiğiniz gibi değil! Merve Boluğur kararını verdi. Gideceği yer belli oldu…

Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 09:32
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Mert Aydın ile 53 gündem boşanma haberleriyle gündeme gelen Merve Boluğur’dan flaş karar! Ekranlara dönüyor ama…

DJ Mert Aydın ile oyuncu Merve Boluğur'un evlilikleri de ayrılıkları da çok konuşuldu. Evlilikleri yalnızca 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın geçen günlerde ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mert Aydın ile 53 gündem boşanma haberleriyle gündeme gelen Merve Boluğur’dan flaş karar! Ekranlara dönüyor ama…

Merve Boluğur "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" ifadeleriyle oldukça dikkat çekmişti.

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Mert Aydın ile 53 gündem boşanma haberleriyle gündeme gelen Merve Boluğur’dan flaş karar! Ekranlara dönüyor ama…

EKRANLARA DÖNÜYOR AMA…

Uzun süredir ekranda yer almayan oyuncu Acun Ilıcalı'nın teklifini değerlendirdi. Milliyet'in haberine göre; 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti'ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak.

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Mert Aydın ile 53 gündem boşanma haberleriyle gündeme gelen Merve Boluğur’dan flaş karar! Ekranlara dönüyor ama…

HAZIRLIKLARA BAŞLADI…

Boluğur'un, yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor.

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Mert Aydın ile 53 gündem boşanma haberleriyle gündeme gelen Merve Boluğur’dan flaş karar! Ekranlara dönüyor ama…

Peki Merve Boluğur ile Mert Aydın arasında boşanma sürecinde neler oldu? İşte tüm ayrıntılar...