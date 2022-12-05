Mert Aydın ile 53 gündem boşanma haberleriyle gündeme gelen Merve Boluğur’dan flaş karar! Ekranlara dönüyor ama…

DJ Mert Aydın ile dünya evine giren her fırsatta "Kocam da kocam" diyerek uzun zaman adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur'ün evliliği 53 gün sürmüştü. Uzun zamandır ekranda olmayan Boluğur ekrana geri dönüyor ama bildiğiniz gibi değil! Merve Boluğur kararını verdi. Gideceği yer belli oldu…