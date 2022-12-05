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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’nun konuşması Altın Kelebek’e damga vurdu! Büyük alkış aldı

Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’nun konuşması Altın Kelebek’e damga vurdu! Büyük alkış aldı

Atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Güneş rolündeki başarısıyla kendisine hayran bırakan Azra Aksu, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Ödülünü Begüm Birgören'in elinden alan Aksu, yaptığı konuşmayla takdir topladı. "Lütfen sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Sevelim, koruyalım. Hiç zarar vermeyelim. Benim tek istediğim bu..." diyen çocuk oyuncu Azra Aksu, salondan büyük alkış aldı.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:57
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Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’nun konuşması Altın Kelebek’e damga vurdu! Büyük alkış aldı

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Zorlu PSM'de gerçekleşen görkemli töreniyle sahiplerini buldu.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’nun konuşması Altın Kelebek’e damga vurdu! Büyük alkış aldı

Türkiye'nin yıldız isimlerini aynı çatı altında buluşturan görkemli gecede, En iyi çocuk oyuncu ödülünü Bir Küçük Gün Işığı'nın minik yıldızı Azra Aksu kazandı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’nun konuşması Altın Kelebek’e damga vurdu! Büyük alkış aldı

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Güneş karakteriyle büyük beğeni toplayan Azra Aksu, ödülünü Begüm Birgören'in elinden aldı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’nun konuşması Altın Kelebek’e damga vurdu! Büyük alkış aldı

Annesi ve babası başta olmak üzere, tüm ekibine teşekkür eden Azra Aksu, ödülünü almadan önce bir de istekte bulundu.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’nun konuşması Altın Kelebek’e damga vurdu! Büyük alkış aldı

"Lütfen sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Sevelim, koruyalım. Hiç zarar vermeyelim. Benim tek istediğim bu..." diyen çocuk oyuncu Azra Aksu, salondan büyük alkış aldı.