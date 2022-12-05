Bir Küçük Gün Işığı’nın minik yıldızı Azra Aksu’nun konuşması Altın Kelebek’e damga vurdu! Büyük alkış aldı

Atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Güneş rolündeki başarısıyla kendisine hayran bırakan Azra Aksu, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Ödülünü Begüm Birgören'in elinden alan Aksu, yaptığı konuşmayla takdir topladı. "Lütfen sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Sevelim, koruyalım. Hiç zarar vermeyelim. Benim tek istediğim bu..." diyen çocuk oyuncu Azra Aksu, salondan büyük alkış aldı.