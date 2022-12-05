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Binlerce lirası boşa gitti! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi!

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyuran Meryem Uzerli yaptırdığı estetiklerle yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. 2020 yılında yaptırdığı operasyonlar nedeniyle oldukça eleştirilen güzel oyuncu ""Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım" itirafında bulunmuştu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Uzerli'nin yeni görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran güzel oyuncunun, "Nerede eski Meryem?" dedirten yeni yüzündeki estetiklerin toplam fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 09:13
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560 bin TL’lik hüsran! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi

2011 yılında rol aldığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki bambaşka birine dönüştü.

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560 bin TL’lik hüsran! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi

En son 2020 yılında estetikleri nedeniyle çok eleştirilen güzel oyuncu, "Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" itirafında bulunmuştu.

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560 bin TL’lik hüsran! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi

Ancak Meryem Uzerli'nin geçtiğimiz akşam Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ndeki görüntüsü, şaşkınlık yarattı.

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560 bin TL’lik hüsran! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi

Bazı karelerinde hayranlarının tanımakta güçlük çektiği güzel oyuncunun kendisiyle özdeşleşen yuvarlak yüz hatlarını neredeyse tamamen kaybettiği görüldü.

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560 bin TL’lik hüsran! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi

TANIYABİLENE AŞKOLSUN

Elmacık kemikleri, dudakları ve şakaklarına yaptırdığı dolgusunun dozunu fazla kaçıran güzel oyuncunun, son dönemin modasına da uyarak 'jawline' yani çene hattı dolgusu yaptırdığı da gözden kaçmadı.