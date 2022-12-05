Binlerce lirası boşa gitti! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi!

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyuran Meryem Uzerli yaptırdığı estetiklerle yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. 2020 yılında yaptırdığı operasyonlar nedeniyle oldukça eleştirilen güzel oyuncu ""Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım" itirafında bulunmuştu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Uzerli'nin yeni görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran güzel oyuncunun, "Nerede eski Meryem?" dedirten yeni yüzündeki estetiklerin toplam fiyatı dudak uçuklattı.