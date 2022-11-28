Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur takipçilerinin sorularını cevapladı! ’Mutlu ilişki’ sorusuna olay yanıt

"OLMADI, TEŞEKKÜRLER"

Basına yansıyan haberlerden sonra Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla iddiaları doğrulamıştı. Ünlü isim, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştığı yazıda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler."