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Haberler Galeri Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur takipçilerinin sorularını cevapladı! 'Mutlu ilişki' sorusuna olay yanıt

Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur takipçilerinin sorularını cevapladı! 'Mutlu ilişki' sorusuna olay yanıt

DJ Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini tek celsede bitiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, son derece aktif olarak kullandığı Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin, "Mutlu ilişki var mıdır? Varsa bunun formülü nedir?" sorusunu da cevaplayan Merve Boluğur, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:33
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Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur takipçilerinin sorularını cevapladı! ’Mutlu ilişki’ sorusuna olay yanıt

İlk evliliğini ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'la yapan ve 2 sene sonra boşanan Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmişti. Merve Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın'ın şahitliğini da Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.

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Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur takipçilerinin sorularını cevapladı! ’Mutlu ilişki’ sorusuna olay yanıt

EVLİLİKTE KRİZ ÇIKTI

Ancak sosyal medya hesabından Mert Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur, evliliğinde kriz yaşamaya başlamıştı. Yaşadıkları problemlerin ardından Boluğur alyansını çıkarıp, sık sık parmaklarını gösteren paylaşımlar yaparken; Aydın ise evi terk etmişti.

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Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur takipçilerinin sorularını cevapladı! ’Mutlu ilişki’ sorusuna olay yanıt

"OLMADI, TEŞEKKÜRLER"

Basına yansıyan haberlerden sonra Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla iddiaları doğrulamıştı. Ünlü isim, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştığı yazıda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler."

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Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur takipçilerinin sorularını cevapladı! ’Mutlu ilişki’ sorusuna olay yanıt

"YANIMDA BABAM VAR"

Aydın'dan 23 Kasım'da boşanan Boluğur, davaya babasıyla beraber katılmış ve basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmıştı. Ünlü oyuncu, beş dakikada sonuçlanan boşanma davası sonrası "Yanımda babam var. Lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" ifadelerini kullanmıştı.

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Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur takipçilerinin sorularını cevapladı! ’Mutlu ilişki’ sorusuna olay yanıt

"YÜRÜTEMEDİK"

Eski eşinin ardından avukatı ile beraber adliyeden çıkan Mert Aydın ise "Olmadı, yürütemedik. Merve'ye her şey için çok teşekkür ederim" açıklamasını yapmıştı.