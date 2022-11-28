28 Kasım 2022, Pazartesi
Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur takipçilerinin sorularını cevapladı! 'Mutlu ilişki' sorusuna olay yanıt
DJ Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini tek celsede bitiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, son derece aktif olarak kullandığı Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin, "Mutlu ilişki var mıdır? Varsa bunun formülü nedir?" sorusunu da cevaplayan Merve Boluğur, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:33
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20