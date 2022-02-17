Merhum sanatçının Turan Özdemir’in kızından şok iddia: “Babama ait olmayan uyduruk bir mektup okundu”

"FİLMİN YÖNETMENİNE ULAŞAMADIK"

Filmin yönetmenine ulaşamadıklarını dile getiren Ezgi Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapım şirketini ağabeyim aradı ancak herhangi bir yetkiliye ulaşamadık. Yönetmenin telefon numarasını bulduk kendisi cevap vermedi. Kendisine sosyal medya üzerinden ulaştım. Sadece dedim ki; 'Bu mektubun, yanlışlıkla yayınlandığını ve ailesinden özür dilediğinizi bildirin biz başka bir şey istemiyoruz.' Ancak yönetmen hiçbir şekilde telefonlarımıza çıkmadı. Özel belgede sahtecilik oluşturacak nitelikte bir mektup yayınlanmış durumda. Bunu da kendilerine ilettik bunun suç oluşturduğunu söyledik. Babamın sanatçı kişiliğini zedeleyecek şekilde ailesinin manevi değerlerini zedeleyecek şekilde, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ve tazminat doğrayacağı yönünde bilgi verdik. Yönetmen bize sosyal medya üzerinden cevap vermeyi tercih etti. Katıldığı programda yalanı sürdürmeye devam etti. Bizi şu şekilde suçladı, 'Oğlu yapım şirketini arıyor kızı sosyal medya üzerinden bize ulaşıyor. Bir dava açacaklarsa açsınlar. Biz kimsenin tarlasını malını mülkünü mü aldık. Bu sadece bir mektup' gibi ifadeler kullandı. Sanki mektup uydurulabilirmiş bu mektup kullanılabilirmiş gibi bir hava oluşturuyor kendisi. Bizim de buna ortak olmamız gerektiği gibi bir izlenim oluşturuyor."