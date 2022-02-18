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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in başı Sinan Altıntaş ile dertte! "Seni asitle yakacağım"

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in başı Sinan Altıntaş ile dertte! "Seni asitle yakacağım"

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in başı kendilerine tehditler savuran Sİnan Altıntaş ile dertte. Hakkında açılan iki davaya rağmen ünlü çifti tehdit etmeyi sürdüren Altıntaş, bu kez de ölümle tehdit etti. Altıntaş hakkında üçüncü kez 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 09:57
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in başı Sinan Altıntaş ile dertte! Seni asitle yakacağım

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla geçen yıl hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sinan Altıntaş, ünlü çifti etmeyi sürdürdü.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in başı Sinan Altıntaş ile dertte! Seni asitle yakacağım

Altıntaş, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftini, sosyal medya üzerinden yeniden ölümle tehdit etmeye başladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in başı Sinan Altıntaş ile dertte! Seni asitle yakacağım

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çifti, tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in başı Sinan Altıntaş ile dertte! Seni asitle yakacağım

Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini kabul edince Altıntaş hakkında ikinci bir dava açıldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in başı Sinan Altıntaş ile dertte! Seni asitle yakacağım

TEHDİTLERİN DOZUNU ARTTIRDI

Hakkında iki dava açılan Altıntaş, iddiaya göre sosyal medya üzerinden çifte yönelik tehditlerine devam etti.