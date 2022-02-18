Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in başı Sinan Altıntaş ile dertte! "Seni asitle yakacağım"

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in başı kendilerine tehditler savuran Sİnan Altıntaş ile dertte. Hakkında açılan iki davaya rağmen ünlü çifti tehdit etmeyi sürdüren Altıntaş, bu kez de ölümle tehdit etti. Altıntaş hakkında üçüncü kez 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 09:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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