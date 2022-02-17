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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi şaşkına çevirdi! Gören hayret etti

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizide başrolü paylaştığı Hilal Altınbilek ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatı mercek altına alınan İbrahim Çelikkol'un eski sevgilisini gören şaştı kaldı. İşte Çelikkol'un bir dönem aşk yaşadığı ünlü isim...

Giriş Tarihi: 17.02.2022 16:17
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi şaşkına çevirdi! Gören hayret etti

Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, hakkındaki gerçekle şaşırttı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi şaşkına çevirdi! Gören hayret etti

Sevenleri tarafından yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun bir dönem aşk yaşadığı ünlü ismi gören şaşkınlığını gizleyemedi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi şaşkına çevirdi! Gören hayret etti

İşte İbrahim Çelikkol başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi şaşkına çevirdi! Gören hayret etti

BURAK ÖZÇİVİT – CEYLAN ÇAPA

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi şaşkına çevirdi! Gören hayret etti

FAHRİYE EVCEN – ÖZCAN DENİZ