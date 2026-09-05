Güneşin Doğduğu Yer’in ilk tanıtımında Tarkan rüzgârı!

ATV'nin yeni sezonundaki iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer'in merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. 17 Eylül Perşembe akşamı birinci bölümüyle ekrana gelecek dizinin tanıtımında, Tarkan'ın unutulmaz "Ölürüm Sana" şarkısı izleyicilere sürpriz yaptı.

ATV'nin yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan, yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizi, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ATV ekranında izleyiciyle buluşacak. Burak Özçivit, Beyza Gümülcine, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Hilal Anay ve Devrim Yakut'u ilk kez bir arada ekrana getiren tanıtım, yayınlanmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü.

MEGASTAR TARKAN'IN ŞARKISI İLK KEZ BİR DİZİ TANITIMINDA! Dizinin görkemli dünyasından ilk ipuçlarını veren tanıtımda, Megastar Tarkan'ın hafızalara kazınan 'Ölürüm Sana' şarkısının kullanılması dikkat çekti. Tarkan'ın şarkısının ilk kez bir dizi tanıtımında yer alması izleyicilere sürpriz yaşatırken, 'Ölürüm Sana' Kenan ve Leyla'nın tutkulu aşkına eşlik etti. GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'DEN DİKKAT ÇEKEN TANITIM

ONLARIN AŞKI, BİR DUVARIN YIKILDIĞI GÜN BAŞLADI… Adana'nın sert, sıcak ve tutku dolu atmosferini ekrana taşıyan tanıtımda, Burak Özçivit'in hayat verdiği Kenan Kozan ile Beyza Gümülcine'nin canlandırdığı Leyla'nın imkânsızlıklarla sınanan fırtınalı aşkı gözler önüne serildi.

Kenan'ın sevdası uğruna her şeyi göze aldığı hikâyede, annesi Celadet Kozan'ın (Sibel Taşçıoğlu) bu aşka karşı ördüğü keskin duvarlar, dizinin heyecan dozunu daha ilk tanıtımdan yükseltti.