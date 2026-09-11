İLK BÖLÜMÜYLE 6 MİLYON İZLENMEYİ GEÇTİ!

Öte yandan Mercan Köşk, ilk bölümüyle izleyiciden tam not alırken YouTube'da kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçti.

Yapımcılığını FARO ve Sinehane'nin üstlendiği 'Mercan Köşk', ekrana gelen ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı; güçlü hikâyesi, her karakterin arkasındaki gizli hesapları ve sürükleyici anlatımıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçerek dijitalde de büyük bir başarıya imza attı.