Mercan Köşk 6 milyon izlenmeyi aştı! Yeni bölümde portakal bahçeleri alevler içinde
Portakal bahçeleri arasında filizlenen tutkulu bir aşk ve intikam hikâyesini ekrana taşıyan ATV'nin yeni dizisi "Mercan Köşk", ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizi, YouTube'da kısa sürede 6 milyon izlenmeyi aşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.
Yapımcılığını FARO ve Sinehane'nin üstlendiği "Mercan Köşk", yayınlanan ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı dizi; güçlü hikâyesi, karakterlerin ardındaki gizli hesapları ve sürükleyici anlatımıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.
İLK BÖLÜMÜYLE DİJİTALDE DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Ekrandaki başarısını dijital platforma da taşıyan "Mercan Köşk", ilk bölümünün YouTube'da kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçmesiyle dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA "MERCAN KÖŞK" RÜZGÂRI
İlk bölümün ardından sosyal medyada da "Mercan Köşk" rüzgârı esti. İzleyiciler, bölüm boyunca yaşanan gelişmeleri ve karakterlerin karmaşık ilişkilerini yaptıkları yorumlarla gündeme taşıdı.
Dizinin merak uyandıran hikâyesi, karakterler arasındaki gerilim ve yaşanan sürpriz gelişmeler, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İzleyicilerin beğeni ve övgü dolu paylaşımları da dizinin gördüğü ilgiyi ortaya koydu.
MERCAN KÖŞK'TEN İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI
"Mercan Köşk"ün merakla beklenen ikinci bölüm tanıtımı da yayınlandı. Yeni bölümden yayınlanan görüntüler, izleyicilerin heyecanını artırdı.