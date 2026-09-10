İkinci bölüm tanıtımında, Aras'ın babasından yadigâr kalan portakal bahçelerinin alevlere teslim olması dikkat çekti. İki düşman ailenin torunları Elif ve Çınar'ın yangının ortasında kalması, Mercandağ ve Hozan ailelerini büyük bir korkuya sürükledi.

Tanıtımda portakal bahçelerinde çıkan yangın, iki aileyi bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Alevlerin arasında Elif ve Çınar'ın olduğunun anlaşılmasıyla aileler arasındaki öfkenin yerini büyük bir endişe alıyor.