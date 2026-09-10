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Mercan Köşk 6 milyon izlenmeyi aştı! Yeni bölümde portakal bahçeleri alevler içinde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Portakal bahçeleri arasında filizlenen tutkulu bir aşk ve intikam hikâyesini ekrana taşıyan ATV'nin yeni dizisi "Mercan Köşk", ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizi, YouTube'da kısa sürede 6 milyon izlenmeyi aşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Mercan Köşk 6 milyon izlenmeyi aştı! Yeni bölümde portakal bahçeleri alevler içinde 1

Yapımcılığını FARO ve Sinehane'nin üstlendiği "Mercan Köşk", yayınlanan ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı dizi; güçlü hikâyesi, karakterlerin ardındaki gizli hesapları ve sürükleyici anlatımıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Mercan Köşk 6 milyon izlenmeyi aştı! Yeni bölümde portakal bahçeleri alevler içinde 2

İLK BÖLÜMÜYLE DİJİTALDE DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ekrandaki başarısını dijital platforma da taşıyan "Mercan Köşk", ilk bölümünün YouTube'da kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçmesiyle dikkat çekti.

1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mercan Köşk 6 milyon izlenmeyi aştı! Yeni bölümde portakal bahçeleri alevler içinde 3

SOSYAL MEDYADA "MERCAN KÖŞK" RÜZGÂRI

İlk bölümün ardından sosyal medyada da "Mercan Köşk" rüzgârı esti. İzleyiciler, bölüm boyunca yaşanan gelişmeleri ve karakterlerin karmaşık ilişkilerini yaptıkları yorumlarla gündeme taşıdı.

Mercan Köşk 6 milyon izlenmeyi aştı! Yeni bölümde portakal bahçeleri alevler içinde 4

Dizinin merak uyandıran hikâyesi, karakterler arasındaki gerilim ve yaşanan sürpriz gelişmeler, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İzleyicilerin beğeni ve övgü dolu paylaşımları da dizinin gördüğü ilgiyi ortaya koydu.

Mercan Köşk 6 milyon izlenmeyi aştı! Yeni bölümde portakal bahçeleri alevler içinde 5

MERCAN KÖŞK'TEN İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI

"Mercan Köşk"ün merakla beklenen ikinci bölüm tanıtımı da yayınlandı. Yeni bölümden yayınlanan görüntüler, izleyicilerin heyecanını artırdı.

MERCAN KÖŞK 2. BÖLÜM 2. FRAGMAN: "BEN OLMASAM SEN HİÇTİN"
Mercan Köşk 6 milyon izlenmeyi aştı! Yeni bölümde portakal bahçeleri alevler içinde 6

PORTAKAL BAHÇELERİ ALEVLER İÇİNDE!

İkinci bölüm tanıtımında, Aras'ın babasından yadigâr kalan portakal bahçelerinin alevlere teslim olması dikkat çekti. İki düşman ailenin torunları Elif ve Çınar'ın yangının ortasında kalması, Mercandağ ve Hozan ailelerini büyük bir korkuya sürükledi.

Mercan Köşk 6 milyon izlenmeyi aştı! Yeni bölümde portakal bahçeleri alevler içinde 7

Tanıtımda portakal bahçelerinde çıkan yangın, iki aileyi bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Alevlerin arasında Elif ve Çınar'ın olduğunun anlaşılmasıyla aileler arasındaki öfkenin yerini büyük bir endişe alıyor.

Mercan Köşk 6 milyon izlenmeyi aştı! Yeni bölümde portakal bahçeleri alevler içinde 8

"Mercan Köşk", yeni bölümleriyle cumartesi akşamları ATV'de.

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