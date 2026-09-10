Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, evlilik yıl dönümlerini Dubai'de romantik pozlarla kutladı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 4. evlilik yıl dönümlerini Dubai'de romantik bir tatille kutladı. Ünlü çiftin aşk dolu pozları büyük ilgi görürken, Berk Oktay'ın "Ömrümüz bir" notuyla yaptığı paylaşım da sosyal medyada beğeni topladı.

Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Savaşçı, Yasak Elma ve Bir Küçük Gün Işığı gibi birçok başarılı yapımda rol alan Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile 10 Eylül 2022'de nikâh masasına oturmuştu.

MİRA MİLENA İLE MUTLULUKLARI TAÇLANDI Düğünlerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesi veren çift, 21 Mayıs 2024 tarihinde Mira Milena adını verdikleri kızlarına sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu. Mutlulukları kızları Milena'nın aileye katılmasıyla daha da perçinlenen ikili, aile hayatlarından mutluluk dolu kareleri sık sık sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

"BEN DE ONUNLA BİRLİKTE BÜYÜYORUM" Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde sevimli kızları Mira Milena'nın 2. yaş gününü de kutlamıştı. Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde kızı Mira hakkında yaptığı duygusal açıklamayla da dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, kızının her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Her geçen gün yeni bir şey öğreniyorsun. 4 gündür yurt dışındaydım, geldiğimde daha da büyüdüğünü gördüm. Ben de onunla birlikte büyüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

DUBAİ'DEN AŞK DOLU KARELER Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, evliliklerinin 4. yıl dönümünü tatil için gittikleri Dubai'de romantik bir şekilde kutladı.

Yakışıklı oyuncu, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilen karelerini paylaşarak, "Ömrümüz bir, yıl dönümümüz kutlu olsun... Öz'üm..." notunu düştü.