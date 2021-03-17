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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Meral Kaplan’dan eşi Erhan Kanioğlu’na tehdit ve saldırı! Meral Kaplan’dan eşi Erhan Kanioğlu’na tehdit ve saldırı!
2011 yılında nikah masasına oturan Meral Kaplan ve eşi Erhan Kanioğlu, aralarında geçen kavga ile gündem oldu. İddiaya göre Kaplan, geçtiğimiz yıl eşinin Beşiktaş'taki iş yerine giderek olay çıkardı. Tartışma esnasında Meral Kaplan, eşi Erhan Kanioğlu'nu "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etti, ardından da saldırdı.
Giriş Tarihi: 17.03.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 09:02
2011 yılında evlenen Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu, yaşanan tartışmalar sonucu olaylı bir boşanma sürecine girdi. Çekişmeleri davaları süren ikili, tekrar tehdit ve saldırı haberleriyle gündeme geldi.
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İddiaya göre Kaplan, geçen yıl, 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş'taki iş yerine gitti.
Çift burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etti, ardından da saldırdı.
Darp edilen Erhan Kanioğlu, polisi arayarak yardım istedi, sonra da eşinden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp'a sevk edilen Kanioğlu'nun tırnakla hafif şekilde yaralandığına dair rapor verildi. Bunun üzerine Kaplan hakkında hakaret, tehdit, eşi basit yaralama suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.