Meral Kaplan’dan eşi Erhan Kanioğlu’na tehdit ve saldırı!

2011 yılında nikah masasına oturan Meral Kaplan ve eşi Erhan Kanioğlu, aralarında geçen kavga ile gündem oldu. İddiaya göre Kaplan, geçtiğimiz yıl eşinin Beşiktaş'taki iş yerine giderek olay çıkardı. Tartışma esnasında Meral Kaplan, eşi Erhan Kanioğlu'nu "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etti, ardından da saldırdı.