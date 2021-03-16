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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Exxen Survivor çekiliş sonuçları kazanan tam liste! Survivor birleşme partisi çekilişi için detaylar... Exxen Survivor çekiliş sonuçları kazanan tam liste! Survivor birleşme partisi çekilişi için detaylar...
Exxen Survivor çekiliş sonuçları kazanan tam liste merak ediliyor. Exxen'e üye olan 50 kişi ve 1 yakını Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler Birleşme Partisine gitme şansı yakalıyor. 15 Mart 2021 saat 15:00'te noter huzurunda çekiliş gerçekleşti. Exxen tam liste vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, Survivor birleşme partisi çekilişi için detaylar...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 23:42
Exxen Survivor çekiliş sonuçları kazanan tam liste sorgulanan konular arasında yer alıyor. Exxen Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçlarına yönelik aramalar sürüyor. Exxen toplamda 100 kişiyi partinin yapılacağı Dominik'e götürüyor. Çekilişe katılım sağlayan vatandaşlar, Exxen çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Survivor birleşme partisi çekilişi için detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EXXEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Exxen Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları açıklandı. İşte noter heyeti huzurunda yapılan Survivor Exxen çekiliş sonuçları...
SURVIVOR DOMİNİK SEYAHATİ ASIL TALİHLİLER
Batuhan Arslan
Rabia Nur Ocak
Yasemin Yakut
Şeyma Maden
Yarkın Söyler
İbrahim Sevinç
Mehmet Kıor
Esra Aydın
Emrehan Tatar
Enes Doğru
Şevket Anezoğlu
Esma Akgöllü
Birsel Baktimur
Taylan Gündoğdu
Ceren Açıkgöz
Berkay Tezcan
Emirhan Arda Erdim
Meltem Zeynep Çolak
Edanur Gençel
Özlem Topçu
Emre Vatansever
Kubilay Demir
Muhammed Emin Tekin
Ertuğrul Çelik