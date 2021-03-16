Exxen Survivor çekiliş sonuçları kazanan tam liste! Survivor birleşme partisi çekilişi için detaylar...

Exxen Survivor çekiliş sonuçları kazanan tam liste merak ediliyor. Exxen'e üye olan 50 kişi ve 1 yakını Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler Birleşme Partisine gitme şansı yakalıyor. 15 Mart 2021 saat 15:00'te noter huzurunda çekiliş gerçekleşti. Exxen tam liste vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, Survivor birleşme partisi çekilişi için detaylar...