Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs itirafı: Zatürre sanmıştım…

"SON DERECE MUTLUYUM VE KEYİFLİYİM"

Özge Özprinçci ile başrol oynadığı 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, "Güzel bir proje geliyor. Ben çok heyecanlıyım. Yepyeni bir tür yapıyoruz ve bu çok heyecanlı olacak. Ben de daha önceden denemediğim için heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Ekibimiz çok iyi, oyuncu arkadaşlarım harikalar son derece mutluyum ve keyifliyim" dedi.

