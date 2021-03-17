Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs itirafı: Zatürre sanmıştım… Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs itirafı: Zatürre sanmıştım…
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, önceki gün Sarıyer'de restoran çıkışında görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz aylarda geçirdiği zatürrenin aslında koronavirüs olduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 17.03.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 09:27
Sarıyer'de bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "SON DERECE MUTLUYUM VE KEYİFLİYİM"
Özge Özprinçci ile başrol oynadığı 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, "Güzel bir proje geliyor. Ben çok heyecanlıyım. Yepyeni bir tür yapıyoruz ve bu çok heyecanlı olacak. Ben de daha önceden denemediğim için heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Ekibimiz çok iyi, oyuncu arkadaşlarım harikalar son derece mutluyum ve keyifliyim" dedi.
Dijital platformda yayınlanacak olan 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinin çekimleri İzmir Foça'da devam ediyor. Dizi; denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.
"İYİYDİ O DÖNEM"
Şehir hayatından uzak yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin ilk zamanlarında doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini belirtti.
Tatlıtuğ, "Hayat güzel evlerde. İnsanlar nasıl evlerinin içerisinde bu kısıtlamalarda hayatlarını bir şekilde yeşillendirmeye çalışıyorsa biz de maksimum derecede kendimize alanlar sağlamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz biz şehirden dışarıda yaşıyoruz. İyiydi o dönem doğa ile iç içe olmak en azından evden dışarı çıkabiliyor olmak iyiydi" dedi. "KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞIM"
Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu zatürre olduğu anlaşılan oyuncu, rahatsızlığından uzun bir zaman sonra yapılan test sonuçlarında korona salgınına yakalandığını söyledi.