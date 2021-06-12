Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. başrollerinde; Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Pınar Deniz, İpek Filiz Yazıcı, Selahattin Paşalı ve Bade İşçil gibi isimler yer alıyor. Başarılı kadrosu ve ilk sezonu ile dikaktleri üzerine çeken dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aşk 101 hayranları oyuncuların paylaşımlarını yakından takip ediyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...