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Haberler Galeri Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix'in en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk sezonun ardından büyük beğeni toplayan dizinin 2021 yılında ekranlara gelmesi bekleniyordu. Aşk 101 dizisi, 90'lar dönemindeki lise öğrencilerinin hayatlarını ve aralarındaki ilişkileri konu ediniyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 12.06.2021 01:00
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Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. başrollerinde; Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Pınar Deniz, İpek Filiz Yazıcı, Selahattin Paşalı ve Bade İşçil gibi isimler yer alıyor. Başarılı kadrosu ve ilk sezonu ile dikaktleri üzerine çeken dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aşk 101 hayranları oyuncuların paylaşımlarını yakından takip ediyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine 14 Temmuz 2020 tarihinde başlandı.

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Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiye'sinde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir.

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Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

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Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark eder.