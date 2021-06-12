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Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix'in en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk sezonun ardından büyük beğeni toplayan dizinin 2021 yılında ekranlara gelmesi bekleniyordu. Aşk 101 dizisi, 90'lar dönemindeki lise öğrencilerinin hayatlarını ve aralarındaki ilişkileri konu ediniyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 12.06.2021 01:00
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