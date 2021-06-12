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Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Yayınlanan ilk sezonuyla beğeni toplayan dizide beklenmedik ayrılıklar yaşandı. Son olarak İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ayrılık kararı aldı. Hayranları güzel oyuncu yerine diziye dahil olacak isimi merak etmeye başladı. Uzun süredir herhangi projede yer almayan Fahriye Evcen'in diziye dahil olacağı konuşuluyordu. Güzel oyuncu sosyal medyada dolaşan iddialara son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 12.06.2021 00:43
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