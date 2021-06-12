Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...

SON NOKTAYI KOYDU...

Fahriye Evcen, gazetecilerin, "Uzun zamandır ekranlarda değilsiniz. Devam eden bir diziye mi ya da sıfırdan başlayan bir dizi projesinde mi dahil olmak istersiniz?" sorusunu yanıtladı.

Evcen, "O tamamen projeyle doğru orantılı bir şey. Gelecek olan projeye bağlı bir durum. Ama şu anda konuşulan, dahil olacağım bir proje yok" dedi.