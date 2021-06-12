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Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Yayınlanan ilk sezonuyla beğeni toplayan dizide beklenmedik ayrılıklar yaşandı. Son olarak İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ayrılık kararı aldı. Hayranları güzel oyuncu yerine diziye dahil olacak isimi merak etmeye başladı. Uzun süredir herhangi projede yer almayan Fahriye Evcen'in diziye dahil olacağı konuşuluyordu. Güzel oyuncu sosyal medyada dolaşan iddialara son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 12.06.2021 00:43
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Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...

Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim. O isim gelirse dengeler şaşar. Paylaşım ayyuka çıkardı. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşandı. Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sonrasında yerine gelecek isim için çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Uzun süredir ekran macerasına ara veren Fahriye Evcen'in dizinin kadrosuna katılacağı iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılmasının ardından 'Masumlar Apartmanı'na katılacağına dair iddialara yanıt verdi. Dizinin hayranları oyuncular ve dizinin yapımcıları tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...

SON NOKTAYI KOYDU...

Fahriye Evcen, gazetecilerin, "Uzun zamandır ekranlarda değilsiniz. Devam eden bir diziye mi ya da sıfırdan başlayan bir dizi projesinde mi dahil olmak istersiniz?" sorusunu yanıtladı.

Evcen, "O tamamen projeyle doğru orantılı bir şey. Gelecek olan projeye bağlı bir durum. Ama şu anda konuşulan, dahil olacağım bir proje yok" dedi.

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Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...

"NEREDEN ÇIKTI?"

'Masumlar Apartmanı' adlı diziye dahil olacağı yönünde çıkan haberle ilgili de konuşan güzel oyuncu, "Bu haber gerçekten nereden çıktı? Hiç bilmiyorum. Ama öyle bir şey yok. Haber doğru değil" ifadelerini kullandı.

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Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde 'İnci' karakteri trafik kazası sonucu ölmüş ve ona hayat veren Farah Zeynep Abdullah da kadrodan ayrılmıştı. Bu yaşananlardan sonra yeni sezonda Fahriye Evcen'in projeye dahil olacağı iddia edilmişti.

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Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...

EŞİ VE OĞLUNA KAYITSIZ KALAMADI

Sosyal medya paylaşımları bir hayli ilgi gören Fahriye Evcen, birkaç gün önce eşi Burak Özçivit'in Karan paylaşımına kayıtsız kalamamıştı. Evcen, aynı kareyi kendi hesabından "Love" (Aşk) notu ve kırmızı kalp emojisiyle paylaşmıştı.