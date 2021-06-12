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Sinem Kobal’ın paylaşımı ilgi odağı oldu! Beğeni yağdı

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, 6 ay önce kızı Lalin'i kucağına almıştı. Doğum yapmasının ardından setlere ara veren Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etti. Pembe şapkasıyla Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan Sinem Kobal'a takipçilerinden beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun duru güzelliğine ise övgüler yağdı...

Giriş Tarihi: 12.06.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 10:16
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Sinem Kobal’ın paylaşımı ilgi odağı oldu! Beğeni yağdı

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sinem Kobal’ın paylaşımı ilgi odağı oldu! Beğeni yağdı

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti.

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Sinem Kobal’ın paylaşımı ilgi odağı oldu! Beğeni yağdı

Sosyal medyayı son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi.

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Sinem Kobal’ın paylaşımı ilgi odağı oldu! Beğeni yağdı

Sinem Kobal'ın son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

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Sinem Kobal’ın paylaşımı ilgi odağı oldu! Beğeni yağdı

Sinem Kobal'ın duru güzelliğine övgüler yağdı.