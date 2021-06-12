Sinem Kobal’ın paylaşımı ilgi odağı oldu! Beğeni yağdı

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, 6 ay önce kızı Lalin'i kucağına almıştı. Doğum yapmasının ardından setlere ara veren Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etti. Pembe şapkasıyla Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan Sinem Kobal'a takipçilerinden beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun duru güzelliğine ise övgüler yağdı...