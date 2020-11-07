Menajerimi Ara’nın Dicle’si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı!

Menajerimi ara dizisinde canlandırdığı Ahsen karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Ahsen Eroğlu, bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisiyle kariyerinde yükselişe geçerken, özel hayatı da araştırma konusu oldu. Ahsen Eroğlu hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. Peki Ahsen Eroğlu'nun boyu kaç? İşte cevabı...