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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Menajerimi Ara’nın Dicle’si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı! Menajerimi Ara’nın Dicle’si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı!
Menajerimi ara dizisinde canlandırdığı Ahsen karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Ahsen Eroğlu, bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisiyle kariyerinde yükselişe geçerken, özel hayatı da araştırma konusu oldu. Ahsen Eroğlu hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. Peki Ahsen Eroğlu'nun boyu kaç? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 07.11.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 16:32
Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Ahsen Eroğlu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Ahsen Eroğlu hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. Peki Ahsen Eroğlu'nun boyu kaç? İşte Ahsen Eroğlu ve birçok ünlü ismin boyu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslı Enver – 165 CM
Serenay Sarıkaya – 175 CM
Cem Yılmaz – 170 CM
Can Yaman – 183 CM