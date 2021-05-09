Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu nerede eğitim almış

Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle büyük beğeni toplayan Ahsen Eroğlu'nun mezun olduğu okul ortaya çıktı. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından sıkça söz ettiren Ahsen Eroğlu, hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. En son 'Ahsen Eroğlu nerede eğitim aldı?' sorusu gündem oldu. İşte Ahsen Eroğlu'nun eğitim aldığı okul...