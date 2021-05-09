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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu nerede eğitim almış

Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle büyük beğeni toplayan Ahsen Eroğlu'nun mezun olduğu okul ortaya çıktı. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından sıkça söz ettiren Ahsen Eroğlu, hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. En son 'Ahsen Eroğlu nerede eğitim aldı?' sorusu gündem oldu. İşte Ahsen Eroğlu'nun eğitim aldığı okul...

Giriş Tarihi: 09.05.2021 16:30
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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu nerede eğitim almış

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Peki Ahsen Eroğlu nerede eğitim aldı? İşte başta Ahsen Eroğlu olmak üzere ünlü isimlerin eğitim aldığı okullar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu nerede eğitim almış

Kenan İmirzalıoğlu – Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu nerede eğitim almış

Fahriye Evcen - Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu nerede eğitim almış

Burak Özçivit - Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si herkesi şaşırttı! Bakın Ahsen Eroğlu nerede eğitim almış

Şebnem Ferah - İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü