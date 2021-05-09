"Gafil avladı, sırtına hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EDHO son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından fragmanda olacaklar yakından takip ediliyor. İlyas'ın beklenmedik hamlesi sonrasında planı bozulan Hızır'ın imdadına Yaman Korkmaz yetişiyor. Her ne olursa olsun mücadelesinden vazgeçmeyecek Hızır, ilmek ilmek tüm planları devreye sokuluyor. Alpaslan ise amcasının çıktığı bu yolda destekçisi olacaktır. Diğer yandan yaşanan gelişmeler yüzünden Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin arasına soğuk rüzgarlar girmiştir. Hal böyle olunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragman detayları...