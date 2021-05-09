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Haberler Galeri "Gafil avladı, sırtına hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...

"Gafil avladı, sırtına hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...

ATV'nin 6 sezondur ekranlara damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ömür ile İlyas arasında yaşanan gelişmeler iki ailenin gerilmesine yol açıyor. Gerçekleri duymasına rağmen inadından vazgeçmeyen Ömür'ün yapacağı hamle merak ediliyor. Diğer yandan Hızır, düşmanlarına olan yakın markajını sonlandırmıyor. Yaman Korkmaz'ın desteğini alan Hızır sağlam adım atmaya hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 09.05.2021 17:57 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 17:57
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Gafil avladı, sırtına hançeri yedi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EDHO son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından fragmanda olacaklar yakından takip ediliyor. İlyas'ın beklenmedik hamlesi sonrasında planı bozulan Hızır'ın imdadına Yaman Korkmaz yetişiyor. Her ne olursa olsun mücadelesinden vazgeçmeyecek Hızır, ilmek ilmek tüm planları devreye sokuluyor. Alpaslan ise amcasının çıktığı bu yolda destekçisi olacaktır. Diğer yandan yaşanan gelişmeler yüzünden Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin arasına soğuk rüzgarlar girmiştir. Hal böyle olunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragman detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gafil avladı, sırtına hançeri yedi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 194. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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Gafil avladı, sırtına hançeri yedi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...

İLYAS BALTAYI TAŞA VURUYOR

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.

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Gafil avladı, sırtına hançeri yedi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...

Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

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Gafil avladı, sırtına hançeri yedi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...

ESKİ DÜŞMAN YENİ DOST

Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar.