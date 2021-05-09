HaberlerGaleri"Gafil avladı, sırtına hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...
"Gafil avladı, sırtına hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...
ATV'nin 6 sezondur ekranlara damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ömür ile İlyas arasında yaşanan gelişmeler iki ailenin gerilmesine yol açıyor. Gerçekleri duymasına rağmen inadından vazgeçmeyen Ömür'ün yapacağı hamle merak ediliyor. Diğer yandan Hızır, düşmanlarına olan yakın markajını sonlandırmıyor. Yaman Korkmaz'ın desteğini alan Hızır sağlam adım atmaya hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 09.05.2021 17:57Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 17:57