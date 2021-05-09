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Teşkilat dizisinin Serdar'ı sosyal medyayı salladı! Peki Çağlar Ertuğrul kimdir nerelidir?

Teşkilat dizisinde Serdar Kılıçaslan'a hayat veren Çağlar Ertuğrul, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı da mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Çağlar Ertuğrul'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul kimdir nerelidir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.05.2021 15:00
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Teşkilat dizisinin Serdar'ı sosyal medyayı salladı! Peki Çağlar Ertuğrul kimdir nerelidir?

Çağlar Ertuğrul, Teşkilat hayranlarının dikkatini çekti. Teşkilat oyuncusu Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Çağlar Ertuğrul nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teşkilat dizisinin Serdar'ı sosyal medyayı salladı! Peki Çağlar Ertuğrul kimdir nerelidir?

Burak Özçivit - Gaziantep

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Teşkilat dizisinin Serdar'ı sosyal medyayı salladı! Peki Çağlar Ertuğrul kimdir nerelidir?

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Teşkilat dizisinin Serdar'ı sosyal medyayı salladı! Peki Çağlar Ertuğrul kimdir nerelidir?

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

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Teşkilat dizisinin Serdar'ı sosyal medyayı salladı! Peki Çağlar Ertuğrul kimdir nerelidir?

Yeşim Ceren Bozoğlu - Ankara