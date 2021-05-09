Teşkilat dizisinin Serdar'ı sosyal medyayı salladı! Peki Çağlar Ertuğrul kimdir nerelidir?

Teşkilat dizisinde Serdar Kılıçaslan'a hayat veren Çağlar Ertuğrul, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı da mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Çağlar Ertuğrul'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul kimdir nerelidir? İşte detaylar...