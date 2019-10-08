Meltem Miraloğlu'nun rolü gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile...

Türkiye'deki ailesi, yakınları ve dostlarının bu evlilikten hiç haberi olmadı ama ailesi sonradan öğrendi. Miraloğlu,aynı zamanda İngilizce eğitimi almak için okula devam ediyor ve kocası son model arabası ile her gün onu okuldan almaya gidiyor." dedi.

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