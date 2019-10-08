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Meltem Miraloğlu'nun rolü gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile...

2011-2013 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi bir dönem reyting rekorları kırmıştı. Kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen, ardından büyük şehirde yaşama savaşı veren Hayat'ın hikayesinin anlatıldığı dizide Hayat karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu herkesi şaşırttı. Amerika'ya yerleşen Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı birisiyle evlendiği iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 08.10.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 21:25
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Meltem Miraloğlu'nun rolü gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile...

'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'Çocuk Gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu'nun, ABD'de 80 yaşındaki bir Amerikalı ile evlendiği iddia edildi.

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Meltem Miraloğlu'nun rolü gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile...

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurdu.

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Meltem Miraloğlu'nun rolü gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile...

OYNADIĞI ROL GERÇEK OLDU!
"Meltem Miraloğlu, oynadığı rolü gerçek hayatta yaşadı!" diyen Akay, "Meltem Miraloğlu'nun Hayat Devam Ediyor isimli dizide canlandırdığı 15 yaşındaki Hayat'ı hatırlayacaksınız. Hayat, 70yaşındaki Abbas'la evlendirilmişti. 32 yaşındakiMeltem Miraloğlu, 8 sene önce oynadığı rolü şimdi ise gerçek hayatta yaşadı! Belki 'Çocuk Gelin' olmadı ama kendisinden tam 48 yaş büyük'Patrickle' isimli 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla, 10 gün önce gizlice evlendi.

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Meltem Miraloğlu'nun rolü gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile...

Türkiye'deki ailesi, yakınları ve dostlarının bu evlilikten hiç haberi olmadı ama ailesi sonradan öğrendi. Miraloğlu,aynı zamanda İngilizce eğitimi almak için okula devam ediyor ve kocası son model arabası ile her gün onu okuldan almaya gidiyor." dedi.

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Meltem Miraloğlu'nun rolü gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile...

Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.