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Meltem Miraloğlu'nun rolü gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile...
2011-2013 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi bir dönem reyting rekorları kırmıştı. Kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen, ardından büyük şehirde yaşama savaşı veren Hayat'ın hikayesinin anlatıldığı dizide Hayat karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu herkesi şaşırttı. Amerika'ya yerleşen Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı birisiyle evlendiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 08.10.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 21:25
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