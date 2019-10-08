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08.10.2019

Dizi gerçek oldu! Oyuncu Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük adamla evlendi |Video

Dizi gerçek oldu! ATV'de yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettiren 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde "Çocuk Gelin" karakterini canladıran 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, rol gereği dizide 70 yaşındaki adamla evlenmişti. Şu anda ABD'ye yaşayan ünlü oyuncu 80 yaşındaki bir Amerikalı ile evlendiğini duyurdu.

Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenen çocuk rolünü oynayan Meltem Miraloğlu, 10 gün önce kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.

KOCASI KENDİSİNDEN 48 YAŞ BÜYÜK

Amerika'da yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, 10 gün önce kendisinden 48 yaş büyük Patrickle ile gizlice evlendi. Kızlarının gizlice evlendiğini duyan ailenin ne tepki verdiği ise henüz bilinmiyor. Miraloğlu, yeni evliliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

"BİZİ SİLEMEYEN HERKES KARALAR"

Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşımında duvara yazılı olan "Bizi silemeyen herkes karalar" yazısını paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımı evliliğinden sonra gelen tepkiler için paylaştığı tahmin ediliyor.

DİZİDE ÇOCUK GELİNİ OYNUYORDU

Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor dizisinde 70 yaşındaki bir adamla evlendirilmesi için zorlanan 15 yaşındaki çocuğu oynuyordu.

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