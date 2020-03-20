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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Sevgilisiyle birlikte eski eşinin yanına gitti

Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl 80 yaşındaki ABD'li Patrick ile yaptığı evlilikle magazin gündemine oturmuştu. Amerika'da yaşayabilmek için anlaşmalı evlilik yaptığı iddia edilse de Miraloğlu severek evlendiklerini iddia etmişti. Dün ikilinin resmen boşandığı haberlerinin gündeme gelmesinin ardından bugün şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Onur Akay boşanmanın ardından parasız kalan Meltem Miraloğlu'nun sevgilisi ile birlikte eski eşi Patrick'in yanına gittiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.03.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 11:51
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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Sevgilisiyle birlikte eski eşinin yanına gitti

Geçtiğimiz yıl 80 yaşındaki Patrick ile evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu'nun resmen boşandığı iddia edilmişti.

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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Sevgilisiyle birlikte eski eşinin yanına gitti

RESMEN BOŞANDI!

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu ile ilgili internet sitesinde yazdığı yazısında, "33 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz sene gizlice evlendiği 81 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten resmen boşandı" ifadelerini kullanmıştı.

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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Sevgilisiyle birlikte eski eşinin yanına gitti

Onur Akay, bugünkü yazısında ise şoke eden yeni bir iddia ortaya attı. Akay, boşanma sonrası parasız kalan Meltem Miraloğlu'nun eski eşinin evine sevgilisiyle döndüğünü yazdı.

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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Sevgilisiyle birlikte eski eşinin yanına gitti

Onur Akay, açıklamasında şunları söyledi:

"Meltem resmen ayrıldı. Ama parasız kalınca eski eşinin yanına döndü. Hem de 'Kardeşim' dediği genç bir erkekle.

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Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Sevgilisiyle birlikte eski eşinin yanına gitti

Ama Meltem'in kardeşi Türkiye'de yaşıyor. Yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu duydum. Ayrıca Meltem, Amerika'da kaçak olarak kalıyor."