Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia! Sevgilisiyle birlikte eski eşinin yanına gitti

Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl 80 yaşındaki ABD'li Patrick ile yaptığı evlilikle magazin gündemine oturmuştu. Amerika'da yaşayabilmek için anlaşmalı evlilik yaptığı iddia edilse de Miraloğlu severek evlendiklerini iddia etmişti. Dün ikilinin resmen boşandığı haberlerinin gündeme gelmesinin ardından bugün şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Onur Akay boşanmanın ardından parasız kalan Meltem Miraloğlu'nun sevgilisi ile birlikte eski eşi Patrick'in yanına gittiği ortaya çıktı.