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Hande Erçel’in karantina fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Koronavirüse karşı eve kapandı

Koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya devam ederken salgına karşı alınan tedbirler arttırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu olmadığı sürece evden çıkmayın çağrısına uyan ünlü isimler ise salgından etkilenmemek için kendisini eve kapattı. Ev hallerini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen ünlüler takipçilerini evde kalmaları için uyardu. İşte ünlü isimlerin yaptıkları o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 12:33
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Hande Erçel’in karantina fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Koronavirüse karşı eve kapandı

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

Boş boş oturmak olmaz!

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Hande Erçel’in karantina fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Koronavirüse karşı eve kapandı

TÜLİN ŞAHİN

"Evde kal" diyen Tülin Şahin yemek yaparken çekilen videosunu Instagram hesabının story bölümünde takipçileriyle paylaştı.

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Hande Erçel’in karantina fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Koronavirüse karşı eve kapandı

IRMAK ÜNAL

Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi ile evde meditasyon yaparken çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı, altına da şu mesajı yazdı: "Koronadan elimizden geldiğince korunmaya çalışıyoruz. Evde zamanımızı en güzel, bize ve çevremize en yararlı şekilde geçirmeye özen gösteriyoruz. Bugün Ho'oponopono yaptık. Ho'oponopono, Hawaii'de kullanılan, bir çeşit kendini arındırma yöntemi. Güzel enerjilerimiz tüm dünyaya yayılsın."

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Hande Erçel’in karantina fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Koronavirüse karşı eve kapandı

YONCA EVCİMİK

Yonca Evcimik evinin bahçesinde çekilen fotoğrafını Instagram'ına "Evimizdeyiz. Biraz hava almak için bahçeye çıktım. Dua ettim, şu süreci mümkün olan en az hasarla atlatmak için. Allah hepimizi korusun. Lütfen uyarılara uyalım" notuyla yükledi.

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Hande Erçel’in karantina fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Koronavirüse karşı eve kapandı

İLKER KIZMAZ

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