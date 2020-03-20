Hande Erçel’in karantina fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Koronavirüse karşı eve kapandı

IRMAK ÜNAL

Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi ile evde meditasyon yaparken çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı, altına da şu mesajı yazdı: "Koronadan elimizden geldiğince korunmaya çalışıyoruz. Evde zamanımızı en güzel, bize ve çevremize en yararlı şekilde geçirmeye özen gösteriyoruz. Bugün Ho'oponopono yaptık. Ho'oponopono, Hawaii'de kullanılan, bir çeşit kendini arındırma yöntemi. Güzel enerjilerimiz tüm dünyaya yayılsın."