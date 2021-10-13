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Meltem Miraloğlu hakkında şok iddia! 'Vücudu çürükler içindeydi! Kürtaj...'

Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle adını duyuran Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar şoke etti. Meltem Miraloğlu'nu Amerika'da 1 ay evinde misafir ettiğini belirten yazar, Patrick'le nasıl tanıştığını açıklarken kürtaj iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 12:37
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Meltem Miraloğlu hakkında şok iddia! ’Vücudu çürükler içindeydi! Kürtaj...’

Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le nasıl tanışıp evlendiği ortaya çıktı. Sanatçı ve yazar Ülkü Gözen Stewart, Meltem Miraloğlu'nu evinde misafir ettiğini söylerken kürtaj iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Stewart, Türkiye'ye gelerek yaşanan süreci ses sanatçısı Onur Akay'a anlattı.

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Meltem Miraloğlu hakkında şok iddia! ’Vücudu çürükler içindeydi! Kürtaj...’

Akay, en son Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğunu iddia etmiş ancak Miraloğlu bu iddiayı yalanlamıştı. Akay, bu son röportajında ise ilk kez kaynağını açıkladı ve bu bilgileri Meltem Miraloğlu'nun New Jersey'deki âşık olduğu Türk gencinden aldığını ifade etti. Ayrıca Akay, bu sefer Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card aldığını da iddia etti.

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Meltem Miraloğlu hakkında şok iddia! ’Vücudu çürükler içindeydi! Kürtaj...’

"POLİS ESKORTU İLE GELDİ"

Stewart, Miraloğlu'nun Amerika'ya ilk gittiğinde kaldığı New Jersey'de âşık olduğu Türk genci ile yaşadığı olaylardan dolayı o zamanlar koruma altına alındığını ve kendi eyaletlerine polis eskortu ile geldiğini dile getirdi. Röportajda Onur Akay'ın "Siz Meltem Miraloğlu'nu kurtardınız" demesi üzerine Stewart, "Evet adı gerçekten kurtarmak. Güvende olduğu halde hala o kişiyi sayıkladığı için biz açıkçası çok problem yaşadık Meltem'le." dedi.

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Meltem Miraloğlu hakkında şok iddia! ’Vücudu çürükler içindeydi! Kürtaj...’

"BÜTÜN VÜCUDU ÇÜRÜK İÇİNDEYDİ"

Amerika'da Meltem Miraloğlu'nun çok yanlış yolda ilerlediğini de söyleyen Stewart, "Meltem darp edilmişti. Bütün vücudu çürük içindeydi. Ben bunu gözümle gördüm. Keşke Meltem çok doğru ilerleseydi" dedi.

Meltem Miraoğlu'nun önce kendisini evlat edinen ve daha sonra evlenen Patrick'le nasıl tanıştığını da anlatan Stewart, "Biz onu ziyarete gitmiştik. Açık kalp ameliyatı olmuştu. Meltem bizden uzak oturdu. Elinde telefonla burnunu kıran kişiyle istişare içindeydi. Hasta ziyareti kısa olur. Tam kapıdan çıkacağız, kendisi kızımızın kim olduğunu, neden hiç konuşmadığını ve mutsuz göründüğünü sorunca, Meltem anlatabilirsiniz dedi. Biz de üstünkörü anlattık. Çok sinirlendi ve ben onu evlat edinirim deyince Meltem'in gözyaşlarını gördüm. Kız baba buldum diye ağladı titredi, hepimiz çok duygulandık.

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Meltem Miraloğlu hakkında şok iddia! ’Vücudu çürükler içindeydi! Kürtaj...’

"MELTEM ADAMI O KADAR ÇOK ÖPÜYORDU Kİ..."

O gün apar topar adamın evine taşındı. Meltem adamı o kadar çok öpüyordu ki, hep uyardım, o kadar sarılma, gerçek baban değil. Adam baba diye aldı ama içeride aşık olduğuna inanıyorum." dedi. Akay ise Meltem Miraloğlu'nun kendisine verdiği röportajda, "Ben adama olta attım" dediğini söyledi. Bunun üzerine Stewart, Miraloğlu'nun kendisine de "çaresizlikten beni evlat olarak almıyorsa karısı olarak da razıyım." dediğini ifade etti.