Meltem Miraloğlu hakkında şok iddia! ’Vücudu çürükler içindeydi! Kürtaj...’

"BÜTÜN VÜCUDU ÇÜRÜK İÇİNDEYDİ"

Amerika'da Meltem Miraloğlu'nun çok yanlış yolda ilerlediğini de söyleyen Stewart, "Meltem darp edilmişti. Bütün vücudu çürük içindeydi. Ben bunu gözümle gördüm. Keşke Meltem çok doğru ilerleseydi" dedi.

Meltem Miraoğlu'nun önce kendisini evlat edinen ve daha sonra evlenen Patrick'le nasıl tanıştığını da anlatan Stewart, "Biz onu ziyarete gitmiştik. Açık kalp ameliyatı olmuştu. Meltem bizden uzak oturdu. Elinde telefonla burnunu kıran kişiyle istişare içindeydi. Hasta ziyareti kısa olur. Tam kapıdan çıkacağız, kendisi kızımızın kim olduğunu, neden hiç konuşmadığını ve mutsuz göründüğünü sorunca, Meltem anlatabilirsiniz dedi. Biz de üstünkörü anlattık. Çok sinirlendi ve ben onu evlat edinirim deyince Meltem'in gözyaşlarını gördüm. Kız baba buldum diye ağladı titredi, hepimiz çok duygulandık.