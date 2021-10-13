13 Ekim 2021, Çarşamba
Meltem Miraloğlu hakkında şok iddia! 'Vücudu çürükler içindeydi! Kürtaj...'
Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle adını duyuran Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar şoke etti. Meltem Miraloğlu'nu Amerika'da 1 ay evinde misafir ettiğini belirten yazar, Patrick'le nasıl tanıştığını açıklarken kürtaj iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 13.10.2021 12:37
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