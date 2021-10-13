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EDHO 7. sezona bomba transfer iddiası! Büyük ses getirecek fırtınalar estirecek! Hayranları şimdiden heyecan içinde

Yeni sezonu için geri sayım yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili bomba iddialar gelmeye başladı. Güçlü hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonuna yeni karakterler katılacak. Son olarak yapılan iddiaya göre, ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün kadroda yer alacağı oldu. Bu gelişmelerin ardından güzel oyuncunun hayranları iddialardaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Neslihan Atagül Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 13:06
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EDHO 7. sezona bomba transfer iddiası! Büyük ses getirecek fırtınalar estirecek! Hayranları şimdiden heyecan içinde

Dünyayı sömüren güçlere karşı baş kaldıran Çakırbeyliler'in hikayesinin anlatıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu heyecanla bekleniyor. Yedinci sezon için geri sayım başlarken gözler yeni oyuncu kadrosuna çevrildi. Birçok ünlü ismin dahil olduğu yeni sezon kadrosu için bomba bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Sefirin Kızı adlı dizide rol alan ve sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılan Neslihan Atagül'ün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlara döneceği konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO 7. sezona bomba transfer iddiası! Büyük ses getirecek fırtınalar estirecek! Hayranları şimdiden heyecan içinde

NESLİHAN ATAGÜL EDHO KADROSUNA KATILACAK MI?

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7'nci sezonu ile ekranlara döneceği iddia edildi. Güzel oyuncunun diziye katılıp katılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmese de, oyuncunun hayranları ve EDHO takipçileri şimdiden heyecanlanmaya başladı.

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EDHO 7. sezona bomba transfer iddiası! Büyük ses getirecek fırtınalar estirecek! Hayranları şimdiden heyecan içinde

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım attı. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. 18 Kasım 2011 tarihinde atv'de yayın hayatın başlayan 'Hayat Devam Ediyor' adı dizide rol aldı.

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EDHO 7. sezona bomba transfer iddiası! Büyük ses getirecek fırtınalar estirecek! Hayranları şimdiden heyecan içinde

2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde rol alan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

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EDHO 7. sezona bomba transfer iddiası! Büyük ses getirecek fırtınalar estirecek! Hayranları şimdiden heyecan içinde

2015 yılında Senden Bana Kalan adlı sinema filminde rol aldı. 2015 yılında ise Burak Özçivit ile başrolünü paylaştığı Kara Sevda adlı dizide büyük çıkış yaşadı. 2016-2019 yılları arasında bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. 25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir. 17 Aralık 2019 tarihinde Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Atagül, 11 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan 35. bölümü ile sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmıştır.