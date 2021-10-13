EDHO 7. sezona bomba transfer iddiası! Büyük ses getirecek fırtınalar estirecek! Hayranları şimdiden heyecan içinde

Yeni sezonu için geri sayım yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili bomba iddialar gelmeye başladı. Güçlü hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonuna yeni karakterler katılacak. Son olarak yapılan iddiaya göre, ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün kadroda yer alacağı oldu. Bu gelişmelerin ardından güzel oyuncunun hayranları iddialardaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Neslihan Atagül Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.10.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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