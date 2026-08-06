Melisa Ural paylaştı! Sibel Can'ın torunu Lina kalpleri eritti
Sibel Can, 1 Ağustos'taki doğum gününü geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı. Kızı Melisa Ural'ın paylaştığı kareler sosyal medyada ilgi görürken, torunu Lina'nın doğum günü pastasıyla verdiği sevimli poz beğeni topladı.
Sibel Can ile Hakan Ural'ın 11 yıllık evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural ve Melisa Ural, magazin dünyasının yakından takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Çiftin 1999 yılında yollarını ayırmasının ardından gözlerden uzak büyüyen kardeşlerden Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlendi.
Engincan Ural ve Merve Kaya'nın kızları Lina'nın dünyaya gelmesiyle birlikte Sibel Can ve Hakan Ural ilk kez torun sevinci yaşadı. Ailenin en küçük üyesi Lina, zaman zaman yapılan paylaşımlarla gündeme geliyor.
YÜZÜNÜ YİNE GİZLEDİ
Hala olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Ural da sosyal medya hesabından sık sık yeğeniyle geçirdiği anları takipçileriyle paylaşıyor. Ancak Ural, önceki paylaşımlarında olduğu gibi bu kez de yeğeni Lina'nın yüzünü göstermemeyi tercih etti.
MELİSA URAL YEĞENİNİ PAYLAŞTI
1 Ağustos'ta yeni yaşına giren Sibel Can, doğum gününü geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı. Kutlamadan kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Melisa Ural, ilk olarak yeğeni Lina ile çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.
LİNA'NIN SEVİMLİ HALLERİ
Kutlamadan paylaşılan karelerde en çok ilgiyi, minik Lina'nın babaannesi Sibel Can'ın doğum günü pastasının yanında verdiği sevimli pozlar gördü. Pastaya ayaklarıyla dokunduğu anlar objektiflere yansırken, bu kareler kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.