Melisa Ural paylaştı! Sibel Can'ın torunu Lina kalpleri eritti

Öte yandan Sibel Can, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait nostaljik bir karesini paylaşmış ve gönderisine, "Daha yolun çok başındayken…" notunu düşmüştü.

"Bugün bana hissettirdiğiniz sevgi için hepinize kocaman teşekkür ederim. ❤️ Arayan, yazan, kutlayan, güzel dileklerini paylaşan herkese… İyi ki varsınız. Bu yıl birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Daha söyleyecek çok şarkımız, buluşacak çok konserimiz var. Sizi çok seviyorum."

Ünlü sanatçı, doğum günü dolayısıyla kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

SİBEL CAN'IN ÖZEL HAYATI

Sibel Can'ın özel hayatı da yıllar boyunca magazin gündeminde yer aldı. Ünlü sanatçı, 1988 yılında Hakan Ural ile evlendi. Bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu dünyaya geldi. Çift, 1999 yılında yollarını ayırdı.

Sibel Can, ikinci evliliğini ise 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt ile yaptı. Bu evlilikten Emir adında bir oğlu olan sanatçı, 2010 yılında boşandı. Üç çocuk annesi olan Sibel Can, aile yaşamına verdiği önem ve çocuklarıyla kurduğu yakın ilişkiyle de sık sık gündeme geliyor.