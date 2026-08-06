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Melisa Ural paylaştı! Sibel Can'ın torunu Lina kalpleri eritti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sibel Can, 1 Ağustos'taki doğum gününü geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı. Kızı Melisa Ural'ın paylaştığı kareler sosyal medyada ilgi görürken, torunu Lina'nın doğum günü pastasıyla verdiği sevimli poz beğeni topladı.

Melisa Ural paylaştı! Sibel Can'ın torunu Lina kalpleri eritti 1

Sibel Can ile Hakan Ural'ın 11 yıllık evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural ve Melisa Ural, magazin dünyasının yakından takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Çiftin 1999 yılında yollarını ayırmasının ardından gözlerden uzak büyüyen kardeşlerden Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlendi.

Melisa Ural paylaştı! Sibel Can'ın torunu Lina kalpleri eritti 2

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın kızları Lina'nın dünyaya gelmesiyle birlikte Sibel Can ve Hakan Ural ilk kez torun sevinci yaşadı. Ailenin en küçük üyesi Lina, zaman zaman yapılan paylaşımlarla gündeme geliyor.

Melisa Ural paylaştı! Sibel Can'ın torunu Lina kalpleri eritti 3

YÜZÜNÜ YİNE GİZLEDİ

Hala olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Ural da sosyal medya hesabından sık sık yeğeniyle geçirdiği anları takipçileriyle paylaşıyor. Ancak Ural, önceki paylaşımlarında olduğu gibi bu kez de yeğeni Lina'nın yüzünü göstermemeyi tercih etti.

Melisa Ural paylaştı! Sibel Can'ın torunu Lina kalpleri eritti 4

MELİSA URAL YEĞENİNİ PAYLAŞTI

1 Ağustos'ta yeni yaşına giren Sibel Can, doğum gününü geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı. Kutlamadan kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Melisa Ural, ilk olarak yeğeni Lina ile çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.

Melisa Ural paylaştı! Sibel Can'ın torunu Lina kalpleri eritti 5

LİNA'NIN SEVİMLİ HALLERİ

Kutlamadan paylaşılan karelerde en çok ilgiyi, minik Lina'nın babaannesi Sibel Can'ın doğum günü pastasının yanında verdiği sevimli pozlar gördü. Pastaya ayaklarıyla dokunduğu anlar objektiflere yansırken, bu kareler kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Melisa Ural paylaştı! Sibel Can'ın torunu Lina kalpleri eritti 6

"DAHA YOLUN ÇOK BAŞINDAYKEN..."

Öte yandan Sibel Can, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait nostaljik bir karesini paylaşmış ve gönderisine, "Daha yolun çok başındayken…" notunu düşmüştü.

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Melisa Ural paylaştı! Sibel Can'ın torunu Lina kalpleri eritti 7

Ünlü sanatçı, doğum günü dolayısıyla kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bana hissettirdiğiniz sevgi için hepinize kocaman teşekkür ederim. ❤️ Arayan, yazan, kutlayan, güzel dileklerini paylaşan herkese… İyi ki varsınız. Bu yıl birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Daha söyleyecek çok şarkımız, buluşacak çok konserimiz var. Sizi çok seviyorum."

Melisa Ural paylaştı! Sibel Can'ın torunu Lina kalpleri eritti 8

SİBEL CAN'IN ÖZEL HAYATI

Sibel Can'ın özel hayatı da yıllar boyunca magazin gündeminde yer aldı. Ünlü sanatçı, 1988 yılında Hakan Ural ile evlendi. Bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu dünyaya geldi. Çift, 1999 yılında yollarını ayırdı.

Sibel Can, ikinci evliliğini ise 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt ile yaptı. Bu evlilikten Emir adında bir oğlu olan sanatçı, 2010 yılında boşandı. Üç çocuk annesi olan Sibel Can, aile yaşamına verdiği önem ve çocuklarıyla kurduğu yakın ilişkiyle de sık sık gündeme geliyor.

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