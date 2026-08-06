78 yaşına giren Erdal Özyağcılar'dan samimi doğum günü paylaşımı

Türk televizyonunun usta oyuncularından Erdal Özyağcılar, 78. yaş gününü sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla kutladı. Samimi mesajı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri usta oyuncuya doğum günü dileklerini iletti.

"Elveda Rumeli", "Yabancı Damat" ve birçok unutulmaz yapımdaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya paylaşımlarıyla da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

"BİR YIL DAHA GİTTİ ÖMÜRDEN" 78. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı özel bir videoyla kutlayan Özyağcılar, takipçilerine duygusal bir mesaj verdi. Usta oyuncu paylaşımında, "Bir yıl daha gitti ömürden ama yepyeni bir yıl geldi ömrüme. Çok mutluyum. Sevenlerime, sevmeyenlerime yürek dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı. Özyağcılar'ın içten paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ERDAL ÖZYAĞCILAR HAKKINDA 4 Ağustos 1948'de Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya gelen Erdal Özyağcılar, Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon dünyasının usta isimleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Özyağcılar, özellikle sıcak, babacan ve Balkan kökenli karakterlere hayat verdiği başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesinin sevgisini kazandı.