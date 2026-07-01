Melisa Tapan Sabancı'dan aşk iddialarına fotoğraflı yanıt

Kerem Bürsin ile yaşadığı ilişkinin ardından sessizliğe bürünen Tapan'ın, eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın torunu Kaan Turgut Özal ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bebek'teki görüntüler sonrası Tapan'dan beklenen açıklama geldi.

Geçtiğimiz dönemde Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Sabancı ailesinin ferdi Melisa Tapan, yeniden özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Bürsin'in "Kalbim dolu" açıklamasıyla duyurulan ve yaklaşık 1,5 yıl süren ilişki, tarafların yoğun iş temposu gerekçesiyle karşılıklı anlaşmalı olarak sona ermişti.

MELİSA TAPAN VE TURGUT ÖZAL AŞK MI YAŞIYOR? Ayrılık sonrası ihanet veya büyük bir kriz iddialarını kesin bir dille yalanlayan Tapan, o günden bu yana özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etmişti. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Melisa Tapan'ın ismi, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir isimle anılmaya başlandı.

BEBEK'TE BİRİLKTE GÖRÜNTÜLENDİLER Eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın kendi ismini taşıyan torunu Kaan Turgut Özal ile İstanbul Bebek'te görüntülenen Tapan, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran aşk dedikodularının merkezine yerleşti. Melisa Tapan'dan Paylaşımlı Yanıt İkilinin bir arada görüntülenmesi, "yeni bir ilişki mi başladı?" sorularını beraberinde getirirken, Melisa Tapan'ın bu iddialara nasıl yaklaşacağı merak konusu olmuştu.

"NEDEN OLMASIN?" Çocukluk yıllarından beri arkadaş olduklarını esprili bir dille anlatan Melisa Tapan, Kaan Turgut Özal'la çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak, "Bebekliğimden beri psikolojisini bozduğum en yakın arkadaşımın şimdi de magazin mensuplarımız ile birlikte kısmetini kapıyoruz. Çünkü neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, ikili hakkındaki söylentileri köşesine taşımıştı: "Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın ilk eşi Elvan Özal'dan oğlu Turgut Özal ile Melisa Tapan Sabancı'yı şimdiye kadar hiç birlikte görmediğimiz için doğrusu benim de içime bir kurt düştü!Kariyer basamaklarını hızla tırmanan, üç yıl önce annesi Sevil Sabancı'nın yönetim kurulundaki koltuğunu devralan Melisa Tapan Sabancı'yı (33) herkes diline dolamış durumda!