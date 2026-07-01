Dua Lipa ile kıyaslandı: Yasemin Kay Allen'ın yüzüğü konuşuluyor

Las Vegas'ta eski FBI ajanı Erdal Kaya ile nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen'ın son paylaşımında evlilik yüzüğüyle verdiği poz dikkat çekti. 600 bin TL değerinde olduğu iddia edilen tektaş, dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa'nın yüzüğüne benzetildi.

Uzun süredir bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandıran Yasemin Kay Allen ve "Amerikalı Aynasız" lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya, Las Vegas'ta gerçekleştirdikleri sade törenle dünyaevine girmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, şimdilerde evliliğin tadını çıkarıyor.

"HAYATI PAYLAŞMAK ÇOK HOŞ" Geçtiğimiz günlerde bir davette objektiflere yansıyan güzel oyuncu, evlilik hayatına dair merak edilenleri anlattı. Evliliğin zamanla içine işleyen bir duygu olduğunu belirten Allen, "Ben evliyim hissi birkaç ay sonra dank ediyor. Zamanla hissettiğiniz bir şey haline geliyor. O çok güzel bir his" ifadelerini kullandı.

Eşiyle yakaladıkları uyuma da değinen Yasemin Allen, "Birbirimize çok benziyoruz. Hayatı paylaşmak çok hoş bir şey. Özellikle kedilerimle Erdal'ın arasının bu kadar iyi olması beni ayrıca çok mutlu ediyor" diyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

YÜZÜĞÜYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI Evliliği kadar stil tercihiyle de adından söz ettiren Allen, dün sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımındaki detaylardan biri de parmağındaki alyansı oldu.

600 BİN TL İDDİASI Mücevher uzmanlarının ve magazin kulislerinin radarına takılan ünlü oyuncunun yüzüğünün değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu iddia edildi. Allen'ın yüzüğü Dua Lipa'nın yüzüğüne benzetildi.