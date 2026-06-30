Kadir İnanır'ın ardından Türkan Şoray'ın duygusal anları
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncuyla unutulmaz yapımlara imza atan Türkan Şoray, katıldığı söyleşi öncesi gazetecilerin Kadir İnanır sorularına yanıt vermekte zorlandı.
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, 77 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreni, sevenlerini hüzne boğdu. Yüzlerce kişinin katıldığı törenin ardından İnanır, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"ACIMIZ ÇOK TAZE, ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP..."
Birçok filmde başrolleri paylaştığı Kadir İnanır'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Türkan Şoray, dün İstanbul'da bir söyleşiye katıldı. Söyleşi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamakta güçlük çeken Şoray, kelimeleri boğazına düğümlenince konuşmakta zorlandı.
Kadir İnanır'ın vefatıyla sarsılan Türkan Şoray, söyleşi sırasında da "Acımız çok taze, Çok büyük bir kayıp... Ama eminim ki sizlerin de benim de her zaman kalbimde olacak." dedi.
"BENİM İÇİN KADİR İNANIR HEP YAŞAYACAK"
Söyleşide Selvi Boylum Al Yazmalım ile ilgili konuşan ve Asya karakterinin aşkını bastırıp mantığını dinleyerek İlyas'ı değil de Cemşit'i seçtiğini belirten Şoray,"Selvi Boylum Al Yazmalım izlemek daha zor mu olacak? Kadir Bey'i kaybettik." sorusu üzerine şöyle dedi:
"Benim için Kadir İnanır hep yaşayacak."
"SEN HEP ALYAZMALI'NIN KALBİNDE OLACAKSIN"
Öte yandan Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın vefatı sonrası yaptığı paylaşımda "Sevgili Kadir; Günlerdir umutla ,gelecek sağlık haberini beklerken, ne yazık ki acı haberin geldi,inanmak istemedim… Sen,bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam… Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde… Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça, sen hep var olacaksın ve de Alyazmalı'nın kalbinde…" ifadelerini kullanmış ve eski partnerine veda etmişti.
KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?
Hastaneden yapılan bilgilendirmeye göre, ileri evre akciğer kanseri tedavisi gören Kadir İnanır'ın sağlık durumu, solunum yetmezliğinin derinleşmesiyle birlikte kritik bir sürece girdi.
14 Mayıs tarihinde yoğun bakım ünitesine alınan usta oyuncunun, bu sürece eşlik eden akut böbrek yetmezliğinin de ilerlemesiyle vücut direnci düştü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, İnanır'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.