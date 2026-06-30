Kadir İnanır'ın ardından Türkan Şoray'ın duygusal anları

Kadir İnanır'ın vefatıyla sarsılan Türkan Şoray, söyleşi sırasında da "Acımız çok taze, Çok büyük bir kayıp... Ama eminim ki sizlerin de benim de her zaman kalbimde olacak." dedi.

Birçok filmde başrolleri paylaştığı Kadir İnanır'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Türkan Şoray, dün İstanbul'da bir söyleşiye katıldı. Söyleşi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamakta güçlük çeken Şoray, kelimeleri boğazına düğümlenince konuşmakta zorlandı.

"ACIMIZ ÇOK TAZE, ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP..."

"BENİM İÇİN KADİR İNANIR HEP YAŞAYACAK"

Söyleşide Selvi Boylum Al Yazmalım ile ilgili konuşan ve Asya karakterinin aşkını bastırıp mantığını dinleyerek İlyas'ı değil de Cemşit'i seçtiğini belirten Şoray,"Selvi Boylum Al Yazmalım izlemek daha zor mu olacak? Kadir Bey'i kaybettik." sorusu üzerine şöyle dedi:

"Benim için Kadir İnanır hep yaşayacak."