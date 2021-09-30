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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara’dan zehir zemberek açıklama: Babalık görevini yapmadı

Oğlu İdo Tatlıses'in düğünü için servet harcadığı iddia edilen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı." dedi. Tatlıses'in sözleri sonra ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek açıklama geldi. Tatlıses'in çocukları için babalık görevini yerine getirmediğini söyleyen Adalet Sara, "Söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı" dedi.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 11:57
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’dan zehir zemberek açıklama: Babalık görevini yapmadı

Derya Tuna ile evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses'in düğünü için kesenin ağzını açan İbrahim Tatlıses'in, servet harcadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı." Diyen Tatlıses'in sözleri, Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Sara'yı kızdırdı.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’dan zehir zemberek açıklama: Babalık görevini yapmadı

Adalet Sara, İbrahim Tatlıses'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’dan zehir zemberek açıklama: Babalık görevini yapmadı

Zehir zemberek açıklama yapan Adalet Sara şunları söyledi:

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’dan zehir zemberek açıklama: Babalık görevini yapmadı

"BABALIK GÖREVİNİ YAPMADI"

"Yapılan röportajda İbrahim Bey'in sadece Melek Zübeyde ve İbrahim'in (İdo) evliliğinden haberi olduğunu, diğer çocuklarının evliliğinden haberi olmadığını söylemesinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. İbrahim Bey'in söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı ve yapamadı.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’dan zehir zemberek açıklama: Babalık görevini yapmadı

"BAHANELERLE DÜĞÜNE GELMEDİ"

Oğlum Ahmet Salim'in ilk evliliğinde kendisini bizzat ben aradım. İstanbul'da evi düzdük ve Şanlıurfa'da yapılacak düğün hazırlığını tarihini bildirdik. Bahaneler bularak düğüne gelmedi. Düğün günü aramadı ve daha önceden de sonradan da hiçbir yardımda bulunmadı. Daha sonra Müslüm Mert'imin annesi (Allah rahmet merhamet cennet mekan eylesin.) lösemi illetinden vefat ettikten bir müddet sonra Ahmet Rüzgar'ın annesi Tülay ile evliliğinde İbrahim Bey'i aradım.