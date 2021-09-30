İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara’dan zehir zemberek açıklama: Babalık görevini yapmadı

Oğlu İdo Tatlıses'in düğünü için servet harcadığı iddia edilen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı." dedi. Tatlıses'in sözleri sonra ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek açıklama geldi. Tatlıses'in çocukları için babalık görevini yerine getirmediğini söyleyen Adalet Sara, "Söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı" dedi.