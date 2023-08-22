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Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı sessizliğini bozdu! Kalpli paylaşım geldi

Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı sessizliğini bozdu! Kalpli paylaşım geldi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk bu yaz Çeşme'de tanışmış, ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Aşkları için Türkiye Fransa arasında mekik dokuyan ikili, kısa sürede evlilik kararı aldı. Şimdilerde düğün hazırlıkları yapan Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı. İşte ikilinin romantik pozları...

Giriş Tarihi: 22.08.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 09:21
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Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı sessizliğini bozdu! Kalpli paylaşım geldi

Mustafa Mert Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Melisa Aslı Pamuk, gönlünü futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kaptırmıştı.

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Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı sessizliğini bozdu! Kalpli paylaşım geldi

İkili Çeşme'de başlayan aşklarını gözlerden uzakta yaşarken Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikteliklerini resmen ilan etmişti.

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Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı sessizliğini bozdu! Kalpli paylaşım geldi

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yazıcı'yı görmek için Paris'e giden Pamuk, büyük bir sürpriz yaşamıştı.

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Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı sessizliğini bozdu! Kalpli paylaşım geldi

Yazıcı'nın, Pamuk'a evlilik teklifinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı sessizliğini bozdu! Kalpli paylaşım geldi

ARTIK SAKLAMIYORLAR

Tüm yaşananların ardından Melisa Aslı Pamuk da Yusuf Yazıcı sessizliğini bozdu.