Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı sessizliğini bozdu! Kalpli paylaşım geldi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk bu yaz Çeşme'de tanışmış, ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Aşkları için Türkiye Fransa arasında mekik dokuyan ikili, kısa sürede evlilik kararı aldı. Şimdilerde düğün hazırlıkları yapan Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı. İşte ikilinin romantik pozları...