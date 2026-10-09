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Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık ilk kez anne baba oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şarkıcı Melike Şahin, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir erkek bebek dünyaya getiren şarkıcı, eşi Sedat Arpalık ile oğluna kavuştu.

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık ilk kez anne baba oldu 1

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, 2023 yılında altı yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile evlendi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 37 yaşındaki şarkıcı, aylar önce verdiği bir konserde hamile olduğunu açıklamıştı.

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık ilk kez anne baba oldu 2

AĞUSTOS AYINDA SAHNELERE ARA VERMİŞTİ

Hamilelik sürecinde karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşan Melike Şahin, konserlerine ağustos ayına kadar devam etti. Şarkıcı, doğum öncesindeki son konserini 13 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da verdi.

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık ilk kez anne baba oldu 3

İLK KEZ ANNE OLDU

Gazete Magazin'in haberine göre Melike Şahin, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir erkek bebek dünyaya getiren şarkıcı ile eşi Sedat Arpalık'ın oğullarına hangi ismi vereceği ise henüz açıklanmadı.

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık ilk kez anne baba oldu 4

MELİKE ŞAHİN HAKKINDA

Melike Şahin, kendine has sesiyle Türk müziğinin önemli isimlerinden biri.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Melike Şahin, müzik kariyerine lise yıllarında Timur Selçuk'tan şan dersleri alarak başladı. 2017 yılına kadar Baba Zula grubunun vokalistliğini üstlendi.

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık ilk kez anne baba oldu 5

"Bi' Fırlatsam", "Deli Kan", "Sevmek Suçsa Suçluyum" ve "Kara Orman" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Şahin, 2021 yılında Merhem, 2024 yılında ise Akkor albümlerini yayımladı. Sanatçı, 2025 sezonunda O Ses Türkiye programında jüri üyeliği de yaptı.

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık ilk kez anne baba oldu 6

"Bi' Fırlatsam", "Deli Kan", "Sevmek Suçsa Suçluyum" ve "Kara Orman" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Şahin, 2021 yılında Merhem, 2024 yılında ise Akkor albümlerini yayımladı. Sanatçı, 2025 sezonunda O Ses Türkiye programında jüri üyeliği de yaptı.

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık ilk kez anne baba oldu 7

Öte yandan Melike Şahin, yaklaşık 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile 2023'te evlendi. Çift, evlilik döneminde aralarındaki yaş farkıyla gündeme gelmiş, Şahin ise eleştirilere yanıt vermemeyi tercih etmişti. Sedat Arpalık'ın doğum tarihi açıklanmadığından yaş farkına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

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