Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık ilk kez anne baba oldu

Şarkıcı Melike Şahin, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir erkek bebek dünyaya getiren şarkıcı, eşi Sedat Arpalık ile oğluna kavuştu.

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, 2023 yılında altı yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile evlendi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 37 yaşındaki şarkıcı, aylar önce verdiği bir konserde hamile olduğunu açıklamıştı.

AĞUSTOS AYINDA SAHNELERE ARA VERMİŞTİ Hamilelik sürecinde karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşan Melike Şahin, konserlerine ağustos ayına kadar devam etti. Şarkıcı, doğum öncesindeki son konserini 13 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da verdi.

İLK KEZ ANNE OLDU Gazete Magazin'in haberine göre Melike Şahin, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir erkek bebek dünyaya getiren şarkıcı ile eşi Sedat Arpalık'ın oğullarına hangi ismi vereceği ise henüz açıklanmadı.

MELİKE ŞAHİN HAKKINDA Melike Şahin, kendine has sesiyle Türk müziğinin önemli isimlerinden biri. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Melike Şahin, müzik kariyerine lise yıllarında Timur Selçuk'tan şan dersleri alarak başladı. 2017 yılına kadar Baba Zula grubunun vokalistliğini üstlendi.