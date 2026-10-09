Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden nafaka kararı

Mauro Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı. Milano Mahkemesi'nin kararını sosyal medya hesabından duyuran Icardi, Nara'nın kendisinden talep ettiği 250 bin euroluk nafakanın reddedildiğini açıkladı.

Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara, resmen boşandı. Icardi, Milano Mahkemesi'nin boşanmayı hükme bağladığını belirterek nafaka ve tazminat taleplerine ilişkin değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı.

WANDA NARA'YA NAFAKA YOK Milano Mahkemesi, Wanda Nara'nın eş olarak talep ettiği aylık 250 bin euro nafakayı reddetti. Kararda, Nara'nın kendi geçimini sağlayabilecek yeterli gelir ve mal varlığına sahip olduğu değerlendirmesine yer verildi. Boşanma sonrasında talep edilen nafaka ve tazminat niteliğindeki ödeme isteği de kabul edilmedi.

TAZMİNAT TALEBİ DE REDDEDİLDİ Mahkeme, Wanda Nara'nın evlilik ve iki kızının bakımı nedeniyle sanat kariyerinden fedakârlık yapmak zorunda kaldığı yönündeki iddiasını da kanıtlanmış bulmadı. Kararda, Nara'nın tanınırlığının, İtalya'da tanınan Inter oyuncusu ve kaptanı Mauro Icardi ile yaptığı evlilikle bağlantılı olduğu belirtildi. Ayrıca Wanda Nara'nın dava masraflarının üçte ikisini Icardi'ye geri ödemesine hükmedildiği aktarıldı. Nafaka talebinin reddedilmesi ilk kez yaşanmadı. Hâkim Anna Cattaneo, haziran ayında verdiği ara kararda, dava süreci devam ederken talep edilen geçici nafakayı da kabul etmemişti.

ICARDİ KARARI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI Boşanma kararını ilk duyuran isim Mauro Icardi oldu. Arjantinli futbolcu, karar metnini sosyal medya hesabından paylaşarak yeni bir dönemin başladığını belirtti. Icardi, paylaşımında, "Bugün bu kararı ve yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum." ifadelerini kullandı. Icardi, boşanma davasını neden İtalya'da açtığına ilişkin de açıklama yaptı. Futbolcu, ekonomik taleplerin mahkeme tarafından değerlendirilmesini istediğini belirtti.

WANDA NARA'NIN AVUKATINDAN İKİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld de karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rosenfeld'in açıklamasına göre mahkeme, Icardi'nin Wanda Nara'yı boşanmada kusurlu buldurma talebini kabul etmedi. Avukat ayrıca, kızların velayeti, nerede yaşayacakları ve nafakaları konusunda İtalyan mahkemesinin karar verme yetkisi olmadığına hükmedildiğini belirtti.