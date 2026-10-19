Ünlü sanatçı, paylaşımına şu notu ekledi: "Oğlumuza kavuştuk, dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük."

MELİKE ŞAHİN'İN MÜZİK KARİYERİ Melike Şahin, 18 Nisan 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivas'ın Divriği ilçesinden olan ve çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Şahin, lise yıllarında Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersleri aldı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2012 yılında mezun olan sanatçı, 2017 yılına kadar Baba Zula grubunda vokalist olarak görev yaptı.