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Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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37 yaşında ilk kez anne olan Melike Şahin, oğlu Ali Robin'i kucağına aldı. Ünlü şarkıcı, anne-oğul karelerini paylaşırken bebeğinin adını duyurdu ve kendisine gelen tebrik mesajları için teşekkür etti.

Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı 1

2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin, 37 yaşında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki konserinde büyüyen karnını göstererek hamile olduğunu duyuran ünlü şarkıcı, oğlunu kucağına aldı.

Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı 2

OĞLUNUN İSMİNİ AÇIKLADI

Anne olmanın sevincini yaşayan ünlü şarkıcıdan beklenen kareler de geldi. Instagram'daki paylaşımına "Sonunda kavuştuk!" notunu düşen sanatçı, bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etti.

Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı 3

Şahin, oğlunun ismini de takipçileriyle paylaştı. Bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih eden Şahin'in kısa sürede ilgi görürken Ali Robin ismi de takipçilerinin dikkatini çekti.

Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı 4

ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının anne-oğul kareleri kısa sürede ilgi görürken paylaşımına sanat dünyasından da çok sayıda yorum geldi. Seda Sayan ve Merve Özbey gibi isimler, Ali Robin için iyi dileklerini ileterek minik bebeğe "Maşallah" mesajları gönderdi.

Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı 5

MELİKE ŞAHİN'DEN LOHUSALARA MESAJ

Melike Şahin, paylaşımında oğluna kavuşmanın mutluluğunu dile getirirken kendisine güzel dileklerini iletenlere de teşekkür etti.

Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı 6

Ünlü sanatçı, paylaşımına şu notu ekledi:

"Oğlumuza kavuştuk, dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük."

Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı 7

MELİKE ŞAHİN'İN MÜZİK KARİYERİ

Melike Şahin, 18 Nisan 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivas'ın Divriği ilçesinden olan ve çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Şahin, lise yıllarında Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersleri aldı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2012 yılında mezun olan sanatçı, 2017 yılına kadar Baba Zula grubunda vokalist olarak görev yaptı.

Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı 8

2017 yılında "Bi' Fırlatsam" ve "Deli Kan" adlı teklileriyle solo kariyerine adım atan Şahin, müzik çalışmalarını bireysel olarak sürdürmeye başladı. Sanatçının ilk solo albümü Merhem, Şubat 2021'de dinleyicilerle buluştu. Albümün ilk teklisi olan "Uykumun Boynunu Bükme" ise Ocak 2021'de yayımlandı.

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