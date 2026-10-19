Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı
37 yaşında ilk kez anne olan Melike Şahin, oğlu Ali Robin'i kucağına aldı. Ünlü şarkıcı, anne-oğul karelerini paylaşırken bebeğinin adını duyurdu ve kendisine gelen tebrik mesajları için teşekkür etti.
2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin, 37 yaşında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki konserinde büyüyen karnını göstererek hamile olduğunu duyuran ünlü şarkıcı, oğlunu kucağına aldı.
OĞLUNUN İSMİNİ AÇIKLADI
Anne olmanın sevincini yaşayan ünlü şarkıcıdan beklenen kareler de geldi. Instagram'daki paylaşımına "Sonunda kavuştuk!" notunu düşen sanatçı, bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etti.
Şahin, oğlunun ismini de takipçileriyle paylaştı. Bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih eden Şahin'in kısa sürede ilgi görürken Ali Robin ismi de takipçilerinin dikkatini çekti.
ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI
Ünlü şarkıcının anne-oğul kareleri kısa sürede ilgi görürken paylaşımına sanat dünyasından da çok sayıda yorum geldi. Seda Sayan ve Merve Özbey gibi isimler, Ali Robin için iyi dileklerini ileterek minik bebeğe "Maşallah" mesajları gönderdi.
MELİKE ŞAHİN'DEN LOHUSALARA MESAJ
Melike Şahin, paylaşımında oğluna kavuşmanın mutluluğunu dile getirirken kendisine güzel dileklerini iletenlere de teşekkür etti.