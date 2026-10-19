-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürdü! Uzay'ın kararı felaketi getirdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 17. bölümünde, Emir'in dönüşü mahallede büyük sevinç yaratırken geçmişin sırları yeniden gün yüzüne çıktı. Hikmet'ten gerçekleri öğrenmeye kararlı olan Uzay'ın tehlikeli seçimi, Naz ve Melek'i zor durumda bırakırken mahallede yaşanan felaket tüm dengeleri değiştirdi.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürdü! Uzay'ın kararı felaketi getirdi 1

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Emir'in dönüşüyle yaşanan sevinç, Uzay'ın gerçekleri öğrenmek için aldığı kritik karar ve mahallede dengeleri değiştiren hesaplaşmalar 17. bölümde izleyiciyle buluştu.

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürdü! Uzay'ın kararı felaketi getirdi 2

17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Emir'in yaşadığı haberiyle mahallede yas, yerini davullu zurnalı kutlamaya bırakır. Ancak kavuşmanın mutluluğuna öfke ve hesaplaşmalar da karışır.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürdü! Uzay'ın kararı felaketi getirdi 3

BAYRAM, KENDİSİNDEN SAKLANANLARIN HESABINI SORUYOR

Bayram, kendisinden saklananların hesabını sorarken Uzay, arkadaşlarından beklemediği bir sevinçle karşılanır. Hikmet'in izini bulmak için ilk yardım ise Melek'ten gelir.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürdü! Uzay'ın kararı felaketi getirdi 4

NAZ VE FAHRİYE YAKINLAŞIYOR

Naz ve Fahriye, hiç hesapta yokken yakınlaşır. Bu yakınlaşma, Naz'ı uzak durmaya çalıştığı geçmişle yüzleştirirken Emir'in kendisinden vazgeçmemekteki kararlılığı onu köşeye sıkıştırır.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürdü! Uzay'ın kararı felaketi getirdi 5

HASAN VE UZAY, ESRA'YI BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Hasan, Esra'yı bulmak için Uzay'la birlikte hareket eder. Mahallede Nihal'in nişanı coşkuyla kutlanırken sevenler sevdiklerine kavuşur. Ancak Bayram'ın geçmişteki günahları bu mutluluğa gölge düşürür.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürdü! Uzay'ın kararı felaketi getirdi 6

UZAY'IN KARARI NAZ VE MELEK'İ TEHLİKEYE ATIYOR

Uzay, Hikmet'ten gerçekleri öğrenmek için zor bir kararın eşiğindedir. Yapacağı seçim Naz ve Melek'i tehlikeye atınca Hasan ve Emir, onu durdurmaya çalışır.

Altı Üstü İstanbul'da sevinç kısa sürdü! Uzay'ın kararı felaketi getirdi 7

OLAYLAR FELAKETLE SONUÇLANIYOR

Ancak olaylar çığırından çıkar ve her şey felaketle sonuçlanır… Sanki her şey başa sarar. Uzay'ın Emir'e duyduğu nefret yeniden alevlenirken bu kez Hasan da bu öfkeden payını alacaktır.

Önceki Galeri
Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı
Melike Şahin'den yeni doğan oğluyla ilk paylaşım! İşte bebeğinin adı
"Merak etme, kızımıza iyi bakacağım!" Soner Olgun'a eski eşinden yürek yakan veda: "Film şeridi gibi geçti gözümün önünden her şey..."
Sonraki Galeri
"Merak etme, kızımıza iyi bakacağım!" Soner Olgun'a eski eşinden yürek yakan veda: "Film şeridi gibi geçti gözümün önünden her şey..."
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin