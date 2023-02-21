21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mehmet Yalçınkaya deprem anlarını anlattı: Sağlam hissettik, tezgah yürüdü

Mehmet Yalçınkaya deprem anlarını anlattı: Sağlam hissettik, tezgah yürüdü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından bölgeye giden isimlerden biri de şef Mehmet Yalçınkaya olmuştu. Ekibiyle birlikte kurduğu mutfaklarda binlerce kişi için yemek hazırlayan Yalçınkaya Hatay'da meydana gelen depremlere Gaziantep'te yakalandı. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Yalçınkaya, "Sağlam hissettik. Tezgah yürüdü resmen" dedi.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 13:27
  • 1
  • 11
Mehmet Yalçınkaya deprem anlarını anlattı: Sağlam hissettik, tezgah yürüdü

MasterChef Türkiye'nin başarılı şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerin ardından Gaziantep'e giderek depremzedeler için mutfak kurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Mehmet Yalçınkaya deprem anlarını anlattı: Sağlam hissettik, tezgah yürüdü

Günlerdir bölgede olan Yalçınkaya, dün akşam Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremleri yaşadı.

  • 3
  • 11
Mehmet Yalçınkaya deprem anlarını anlattı: Sağlam hissettik, tezgah yürüdü

"TEZGAH YÜRÜDÜ RESMEN"

Deprem bölgesinde vatandaşlara yardımda bulunan Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anlar anlattı. Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığı paylaşımda depreme mutfakta yakaladıklarını söyleyerek "Sağlam hissettik. Tezgah yürüdü resmen" dedi.

  • 4
  • 11
Mehmet Yalçınkaya deprem anlarını anlattı: Sağlam hissettik, tezgah yürüdü

Kentte yağmur başladığını söyleyen ünlü şef, "Allah sabır versin. Gerçekten normal günler yaşamıyoruz. Deprem, yağmur" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 11
Mehmet Yalçınkaya deprem anlarını anlattı: Sağlam hissettik, tezgah yürüdü

"KARDEŞLERİMİZİ BIRAKAMAYIZ"

'MasterChef Türkiye' ekibiyle birlikte depremzedelere ilk günden beri yardım eden Mehmet Şef, Instagram sayfasından son yaptığı paylaşımla afet bölgesindeki çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.