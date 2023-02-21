Mehmet Yalçınkaya deprem anlarını anlattı: Sağlam hissettik, tezgah yürüdü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından bölgeye giden isimlerden biri de şef Mehmet Yalçınkaya olmuştu. Ekibiyle birlikte kurduğu mutfaklarda binlerce kişi için yemek hazırlayan Yalçınkaya Hatay'da meydana gelen depremlere Gaziantep'te yakalandı. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Yalçınkaya, "Sağlam hissettik. Tezgah yürüdü resmen" dedi.