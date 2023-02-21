Ateş Kuşları 5. bölüm izle! ATV Ateş Kuşları bu hafta var mı, ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırdı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle dizi ve programlara ara verilmişti. Bazı diziler ise yeniden yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Ateş Kuşları'nın bu hafta ki durumu merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm nem zaman başlayacak? İşte, detaylar...