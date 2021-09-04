Mehmet Dinçerler’den Hadise önlemi! Güvenlikleri seferber etti

Kaan Yıldırım'la ayrılığının ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden oldu. Her hareketleriyle yakından takip edilen çift, geçtiğimiz günlerde restorandan çıkarken ilk kez el ele görüntülendi. Geçtiğimiz akşam İstinye'de görüntülenen çift soluğu Beşiktaş'ta lüks bir otelde aldı. Görüntülenmemek için güvenlikleri alarma geçiren Dinçerler kameralardan kaçamadı.