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Mehmet Dinçerler’den Hadise önlemi! Güvenlikleri seferber etti

Kaan Yıldırım'la ayrılığının ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden oldu. Her hareketleriyle yakından takip edilen çift, geçtiğimiz günlerde restorandan çıkarken ilk kez el ele görüntülendi. Geçtiğimiz akşam İstinye'de görüntülenen çift soluğu Beşiktaş'ta lüks bir otelde aldı. Görüntülenmemek için güvenlikleri alarma geçiren Dinçerler kameralardan kaçamadı.

Giriş Tarihi: 04.09.2021 14:59
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Mehmet Dinçerler’den Hadise önlemi! Güvenlikleri seferber etti

Aşkları doludizgin devam eden Hadise ve Mehmet Dinçerler, önceki akşam İstinye'de buluştu.

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Mehmet Dinçerler’den Hadise önlemi! Güvenlikleri seferber etti

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN KAÇTI

Basın mensuplarını fark eden Mehmet Dinçerler, hızla gözlerden kaybolmaya çalıştı. Bu çabaları boşa çıkan iş insanı ve şarkıcı sevgilisi görüntü vermekten kaçamadı.

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Mehmet Dinçerler’den Hadise önlemi! Güvenlikleri seferber etti

OTEL GÜVENLİĞİNE UYARDI

Gazetecileri sorularını cevapsız bırakan çift, soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. Mehmet Dinçerler, görevlileri gazetecileri içeri almamaları konusunda uyararak, otele giriş yaptı.

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Mehmet Dinçerler’den Hadise önlemi! Güvenlikleri seferber etti

TULUM'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Bayram tatili için Meksika'ya gittikleri sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan taze aşıklar, soluğu gözde tatil beldesi Meksika Tulum'da almıştı.

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Mehmet Dinçerler’den Hadise önlemi! Güvenlikleri seferber etti

Ünlü çift, yine hayranları tarafından yakalanmıştı. Hadise ve Dinçerler'in bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada çok konuşulmuştu.