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Demet Şener Tolga Arman aşkının mimarı ortaya çıktı

İbrahim Kutluay'la olaylı ayrılığının hemen ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, 19 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından sık sık bir araya gelen eski eşler, barışacakları iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı. Restorandan çıkarken görüntülenen çiftin ilişkisinin mimarı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.09.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 14:42
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Demet Şener Tolga Arman aşkının mimarı ortaya çıktı

İş insanı Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, sevgilisiyle Bebek trafiğinde kameralara yakalandı. İkilinin aşkının mimarı ise magazin dünyasına bomba gibi düştü.

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Demet Şener Tolga Arman aşkının mimarı ortaya çıktı

Cenk Küpeli'yle Ocak 2021'de boşanan, eski eşi İbrahim Kutluay'ı yıllar sonra affeden Demet Şener, iş insanı Tolga Arman'la aşk yaşamaya başladı.

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Demet Şener Tolga Arman aşkının mimarı ortaya çıktı

BODRUM TATİLİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Eski mankenin, Bodrum tatilinde muhabirlerin çekim yaptığını fark edince, şezlongdan kalkıp iskelede dolaşması dikkat çekmişti. Tek başına tatil yaptığı sanılan 44 yaşındaki güzelin, yanında bulunan şezlongda sevgilisi olduğu için hedef şaşırttığı ortaya çıkmıştı.

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Demet Şener Tolga Arman aşkının mimarı ortaya çıktı

"ÇOK MUTLUYUM"

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Tolga Arman ile bir restoran çıkışı objektiflere takılan Demet Şener, bu hafta başı ise Bebek trafiğinde görüntülendi. Yeni ilişkisiyle ilgili konuşmak istemeyen Şener'in, yakın çevresine, "Çok mutluyum" dediği öğrenildi.

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Demet Şener Tolga Arman aşkının mimarı ortaya çıktı

tv100'ün haberine göre; Demet Şener'in, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay'ın da arabada olduğu görüldü. Eski manken ile Arman'ın sürpriz aşkının mimarı da İrem çıktı.