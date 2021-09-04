Demet Şener Tolga Arman aşkının mimarı ortaya çıktı

İbrahim Kutluay'la olaylı ayrılığının hemen ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, 19 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından sık sık bir araya gelen eski eşler, barışacakları iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı. Restorandan çıkarken görüntülenen çiftin ilişkisinin mimarı da ortaya çıktı.