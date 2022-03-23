23 Mart 2022, Çarşamba
Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı! Hadise’ye taktığı nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı
Geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilik hazırlıklarına başladı. Ocak ayında sevgilisine evlenme teklif eden ünlü iş insanı, geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte Hadise'yi istemeye gitti. Evlilik teklif ederken 3 milyon TL'lik yüzük takan Dinçerler nişanda da kesenin ağzını açtı. Dinçerler ile ailesi, güzel popçuya 75 bin dolarlık pırlanta bilezik taktı.
Giriş Tarihi: 23.03.2022 08:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 08:35
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