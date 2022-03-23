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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı! Hadise’ye taktığı nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı! Hadise’ye taktığı nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilik hazırlıklarına başladı. Ocak ayında sevgilisine evlenme teklif eden ünlü iş insanı, geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte Hadise'yi istemeye gitti. Evlilik teklif ederken 3 milyon TL'lik yüzük takan Dinçerler nişanda da kesenin ağzını açtı. Dinçerler ile ailesi, güzel popçuya 75 bin dolarlık pırlanta bilezik taktı.

Giriş Tarihi: 23.03.2022 08:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 08:35
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Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı! Hadise’ye taktığı nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Müzikteki başarısını özel hayatına da taşıyan sevilen şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti.

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Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı! Hadise’ye taktığı nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz hafta Göktürk'teki evinde evliliğe ilk adımı atan ünlü popçu, nişan öncesinde tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattı.

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Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı! Hadise’ye taktığı nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Bu sayede nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise'ye nişanda ne takıldığı merak konusu oldu.

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Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı! Hadise’ye taktığı nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Güzel popçuya evlilik teklifinde bulunurken 3 milyon TL'lik bir yüzük takan damat, nişanda da kesenin ağzını açtı.

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Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı! Hadise’ye taktığı nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

AİLENİN GÖZBEBEĞİ OLDU

Mehmet Dinçerler ile ailesi, Hadise'ye bu kez de 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik pırlanta bir bilezik taktı.