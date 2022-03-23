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Haberler Galeri Yağmur Tanrısevsin'den aşk açıklaması geldi! Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte?

Yağmur Tanrısevsin'den aşk açıklaması geldi! Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrılığı sonrası iddialar peş peşe geldi. Erçel'in marka yüzü olduğu Atasay'ın Genel Müdürü Atasay Kamer ile birliktelik yaşadığı ileri sürülürken Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le yeniden aşk yaşadığı ileri sürüldü. İkilinin sosyal medyada birbirini yeniden takip etmeye başlaması sevenlerini heyecanlandırırken Tanrısevsin'den aşk açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:19
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Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi! Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte?

Hande Erçel'le ayrılığının ardından birçok aşk iddiasıyla gündeme gelen Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile sosyal medyada yeniden takipleşmesi kafaları karıştırdı. İkilinin yeniden aşk yaşadıkları iddiasına ilk yanıt geldi.

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Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi! Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte?

AŞK YENİDEN Mİ?

2013-2014 yıllarında yayınlanan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, 2014 yılında ilişkilerini noktalamıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti.

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Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi! Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte?

Tanrısevsin ve Bürsin'in takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirdi.

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Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi! Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte?

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.

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Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi! Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte?

YAĞMUR TANRISEVSİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rol aldığı 'Kalp Yarası' adlı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin, Nişantaşı'ndaydı. Dizi için dokuz aydır yaşadığı Hatay'ı çok sevdiğini belirten oyuncu şunları söyledi: "Güzel bir işti. Yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi tabii ama yine de üzgünüm, arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü, Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam, tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Yemekleri de çok güzeldi. Bir proje olursa yine giderim."