Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi! Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte?

YAĞMUR TANRISEVSİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rol aldığı 'Kalp Yarası' adlı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin, Nişantaşı'ndaydı. Dizi için dokuz aydır yaşadığı Hatay'ı çok sevdiğini belirten oyuncu şunları söyledi: "Güzel bir işti. Yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi tabii ama yine de üzgünüm, arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü, Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam, tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Yemekleri de çok güzeldi. Bir proje olursa yine giderim."