23 Mart 2022, Çarşamba
Yağmur Tanrısevsin'den aşk açıklaması geldi! Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte?
Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrılığı sonrası iddialar peş peşe geldi. Erçel'in marka yüzü olduğu Atasay'ın Genel Müdürü Atasay Kamer ile birliktelik yaşadığı ileri sürülürken Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le yeniden aşk yaşadığı ileri sürüldü. İkilinin sosyal medyada birbirini yeniden takip etmeye başlaması sevenlerini heyecanlandırırken Tanrısevsin'den aşk açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:19
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