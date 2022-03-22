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Esra Erol'a gerçekleri ağlayarak anlattı! Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma bebeğini düşürdü mü? Son hali yürekleri parçaladı

Atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da programına 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma damga vurdu. Türkiye'nin yakından takip ettiği Fatma ve anne Melahat Oruç arasındaki diyalog herkesi şaşırttı. Esra Erol'da bugün yaşanan son gelişmelerde ise kızına dön çağrısı yapan Melahat Oruç, kızı Fatma'ya dön çağrısı yaptı. Fatma'nın sözleri ise Esra Erol'da canlı yayınına damga vurdu. İşte 22 Mart Salı Esra Erol'da yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.03.2022 21:16
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Esra Erol’a gerçekleri ağlayarak anlattı! Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma bebeğini düşürdü mü? Son hali yürekleri parçaladı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol'da her hafta birbirinden ilginç konu ve konuklarla gündemi belirliyor.

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Esra Erol’a gerçekleri ağlayarak anlattı! Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma bebeğini düşürdü mü? Son hali yürekleri parçaladı

Daha önce yaşadıklarıyla yürekleri burkan Fatma, geçtiğimiz gün yeniden Esra Erol'a katılarak anlattıklarıyla izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Esra Erol’a gerçekleri ağlayarak anlattı! Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma bebeğini düşürdü mü? Son hali yürekleri parçaladı

Kuması ve eşiyle aynı evde yaşayan Fatma, Ahmet ve Ahmet'in annesi tarafından şiddet görmüş ve saçları kısacık kesilmişti.

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Esra Erol’a gerçekleri ağlayarak anlattı! Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma bebeğini düşürdü mü? Son hali yürekleri parçaladı

Kızı için endişelenen Melahat Oruç, Esra Erol'a katılarak kızının Ahmet'ten gördüğü şiddet nedeniyle bebeğini kaybettiğini ifade etti.

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Esra Erol’a gerçekleri ağlayarak anlattı! Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma bebeğini düşürdü mü? Son hali yürekleri parçaladı

İddiaların ardından canlı yayına katılan Fatma'yı gören annesi gözyaşlarına hakim olamayarak "Ağlama dik dur. Ağlama kızım seni çok seviyorum" dedi.