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Haberler Galeri MasterChef Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e çifte dava! Suçlamaları şoke etti: Haysiyetsiz yaşam sürüyor

MasterChef Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e çifte dava! Suçlamaları şoke etti: Haysiyetsiz yaşam sürüyor

MasterChef yarışmasında jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuştu. 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucağına alan çift, boşanma kararı aldı. Tazminat konusunda anlaşamayan Zanna'dan şoke eden hamle geldi. Demirbilek'e çifte dava açan Ünlü şef, 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' suçlamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 10:29
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MasterChef Danilo Zanna’dan eşi Tuğçe Demirbilek’e çifte dava! Suçlamaları şoke etti: Haysiyetsiz yaşam sürüyor

Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti.

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MasterChef Danilo Zanna’dan eşi Tuğçe Demirbilek’e çifte dava! Suçlamaları şoke etti: Haysiyetsiz yaşam sürüyor

Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı.

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MasterChef Danilo Zanna’dan eşi Tuğçe Demirbilek’e çifte dava! Suçlamaları şoke etti: Haysiyetsiz yaşam sürüyor

ANLAŞMA SAĞLANAMADI İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

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MasterChef Danilo Zanna’dan eşi Tuğçe Demirbilek’e çifte dava! Suçlamaları şoke etti: Haysiyetsiz yaşam sürüyor

İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı.

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MasterChef Danilo Zanna’dan eşi Tuğçe Demirbilek’e çifte dava! Suçlamaları şoke etti: Haysiyetsiz yaşam sürüyor

ÇİFTE DAVA AÇTI

Tuğçe Demirbilek, 9 yıl devam eden evlilikleri için Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep etmişti. Tazminat miktarını fazla bulan Danilo Zanna teklif etmiş fakat kabul edilmemişti.