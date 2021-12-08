MasterChef Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e çifte dava! Suçlamaları şoke etti: Haysiyetsiz yaşam sürüyor

MasterChef yarışmasında jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuştu. 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucağına alan çift, boşanma kararı aldı. Tazminat konusunda anlaşamayan Zanna'dan şoke eden hamle geldi. Demirbilek'e çifte dava açan Ünlü şef, 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' suçlamasında bulundu.