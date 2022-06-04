Güzelliğiyle hayran bırakan Hande Erçel'in makyajsız hali olay oldu

Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Hande Erçel, son paylaşımıyla olay oldu. Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Erçel, sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bıraka oyuncu makyajsız haliyle görenleri şaşırttı. İşte Hande Erçel'in makyajsız paylaşımı...