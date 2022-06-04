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Güzelliğiyle hayran bırakan Hande Erçel'in makyajsız hali olay oldu

Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Hande Erçel, son paylaşımıyla olay oldu. Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Erçel, sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bıraka oyuncu makyajsız haliyle görenleri şaşırttı. İşte Hande Erçel'in makyajsız paylaşımı...

Giriş Tarihi: 04.06.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 14:13
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Güzelliğiyle hayran bırakan Hande Erçel makyajsız haliyle olay oldu

Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'da en çok takip edilen oyunculardan biri olan Erçel, bu kez makyajsız halini takipçileriyle paylaştı.

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Güzelliğiyle hayran bırakan Hande Erçel makyajsız haliyle olay oldu

MAKYAJSIZ HANDE

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel, aracının içinde verdiği pozu 28 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

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Güzelliğiyle hayran bırakan Hande Erçel makyajsız haliyle olay oldu

Ünlü oyuncunun, "Ne güzel bir sabah..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

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Güzelliğiyle hayran bırakan Hande Erçel makyajsız haliyle olay oldu

İşte Hande Erçel'in makyajsız paylaşımı ve ünlü isimlerin doğal halleri…

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Güzelliğiyle hayran bırakan Hande Erçel makyajsız haliyle olay oldu

Hande Erçel