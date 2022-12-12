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Haberler Galeri Ferit’in firarı Halis’in mezar taşı oldu! Korhan ailesi yas tutacak! Mert Ramazan Demir....

Ferit’in firarı Halis’in mezar taşı oldu! Korhan ailesi yas tutacak! Mert Ramazan Demir....

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın heyecanla beklenen 13.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanı gören izleyiciler şoke oldu. Son bölümünde gazeteciler tarafından fotoğraflanan Ferit'in başı belaya girmişti. Ferit Halis Ağa ile karşı karşıya gelirken Kazım, Ağa'nın karşısına dikilmiş, "Ben kızımı kenar malı olsun diye yetiştirmedim" diye çıkışmıştı. Peki, Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.12.2022 22:02 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 22:11
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Ferit’in firarı Halis’in mezar taşı oldu! Korhan ailesi yas tutacak! Mert Ramazan Demir....

İlk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, Cuma akşamlarına damga vuruyor. Heyecanla beklenen Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yaşananlar izleyicileri şoke edecek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ferit’in firarı Halis’in mezar taşı oldu! Korhan ailesi yas tutacak! Mert Ramazan Demir....

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını'ndan gelen son fragman, seyirciyi yine ekran başına kilitledi. Ferit'in yalıdan ayrılması ve New York'a gitmeye karar vermesi, Seyran cephesinde büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

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Ferit’in firarı Halis’in mezar taşı oldu! Korhan ailesi yas tutacak! Mert Ramazan Demir....

Seyran'ın evden ayrılması sonrası Ferit, soluğu Pelin'in yanında aldı.

Seyran'ın ayrılığının ardından New York'a gideceğini söyleyen ve havaalanına gelen Ferit için, Seyran harekete geçti.

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Ferit’in firarı Halis’in mezar taşı oldu! Korhan ailesi yas tutacak! Mert Ramazan Demir....

YALI ÇAPKINI HALİS AĞA ÖLECEK Mİ?

Ferit'in yaptıklarını kaldıramayan Halis Ağa kalp krizi geçirdi.

Ancak şuan için Halis Ağa'nın ölüp ölmeyeceği bilinmiyor.

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Ferit’in firarı Halis’in mezar taşı oldu! Korhan ailesi yas tutacak! Mert Ramazan Demir....

FERİT DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Peki, Ferit'in gidişini Seyran durdurabilecek mi? Tüm soruların cevabını 13. bölümde öğreneceğiz...