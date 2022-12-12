Ferit’in firarı Halis’in mezar taşı oldu! Korhan ailesi yas tutacak! Mert Ramazan Demir....

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın heyecanla beklenen 13.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanı gören izleyiciler şoke oldu. Son bölümünde gazeteciler tarafından fotoğraflanan Ferit'in başı belaya girmişti. Ferit Halis Ağa ile karşı karşıya gelirken Kazım, Ağa'nın karşısına dikilmiş, "Ben kızımı kenar malı olsun diye yetiştirmedim" diye çıkışmıştı. Peki, Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte, ayrıntılar...