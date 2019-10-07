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Mehmet Aslantuğ'un oynadığı Kardeş Çocukları final yapıyor! Gündem olan Mehmet Aslantuğ hakkındaki gerçek

Mehmet Aslantuğ Yıldırım Saner karakterine hayat verdiği Kardeş Çocukları dizindeki performansıyla dikkatleri üstüne çektmişti. Mehmet Aslantuğ'un performansına rağmen Kardeş Çocukları dizisinin 21. bölüm ile final yapacağı ortaya çıktı. Dizisi Kardeş Çocukları final yapacak olan Mehmet Aslantuğ olay oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Mehmet Aslantuğ'un oğlu merak konusu oldu. İşte Mehmet Aslantuğ'un oğlu...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 14:22
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Mehmet Aslantuğ'un oynadığı Kardeş Çocukları final yapıyor! Gündem olan Mehmet Aslantuğ hakkındaki gerçek

Mehmet Aslantuğ Yıldırım Saner karakterine hayat verdiği Kardeş Çocukları dizindeki performansıyla dikkatleri üstüne çektmişti. Mehmet Aslantuğ'un performansına rağmen Kardeş Çocukları dizisinin 21. bölüm ile final yapacağı ortaya çıktı. Dizisi Kardeş Çocukları final yapacak olan Mehmet Aslantuğ olay oldu.

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Mehmet Aslantuğ'un oynadığı Kardeş Çocukları final yapıyor! Gündem olan Mehmet Aslantuğ hakkındaki gerçek

Sevenleri tarafından mercek altına alınan Mehmet Aslantuğ'un oğlu merak konusu oldu. Peki Mehmet Aslantuğ'un oğlu kim? İşte Mehmet Aslantuğ ve ünlülerin çocukları.

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Mehmet Aslantuğ'un oynadığı Kardeş Çocukları final yapıyor! Gündem olan Mehmet Aslantuğ hakkındaki gerçek

Arka Sokaklar dizisinde 13 yıldır Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan dizide tam 5 çocuk babası. Dizide çocuklarını canlandıran oyuncular artık Özgür Ozan'ın gerçek çocukları gibi ama bu işin birde gerçek yanı var. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın gerçek çocuklarını görünce çok şaşıracaksınız.

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Mehmet Aslantuğ'un oynadığı Kardeş Çocukları final yapıyor! Gündem olan Mehmet Aslantuğ hakkındaki gerçek

TAMER KARADAĞLI VE KIZI ZEYNO

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Mehmet Aslantuğ'un oynadığı Kardeş Çocukları final yapıyor! Gündem olan Mehmet Aslantuğ hakkındaki gerçek