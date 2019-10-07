Mehmet Aslantuğ'un oynadığı Kardeş Çocukları final yapıyor! Gündem olan Mehmet Aslantuğ hakkındaki gerçek

Mehmet Aslantuğ Yıldırım Saner karakterine hayat verdiği Kardeş Çocukları dizindeki performansıyla dikkatleri üstüne çektmişti. Mehmet Aslantuğ'un performansına rağmen Kardeş Çocukları dizisinin 21. bölüm ile final yapacağı ortaya çıktı. Dizisi Kardeş Çocukları final yapacak olan Mehmet Aslantuğ olay oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Mehmet Aslantuğ'un oğlu merak konusu oldu. İşte Mehmet Aslantuğ'un oğlu...