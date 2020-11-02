Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan’a romantik kutlama: İyi ki bu sevdanın elinden tuttun

Aslantuğ, eşinin doğum gününü şu paylaşımla kutladı:

KAPTANIN SEYİR DEFTERİ / Mayıs (1994) kokuluydu; ama, çekingen, tutuk ve saygılı bir sabahtı. Ne dil tamahkârdı elbet, ne de beden. Zordu şüphesiz eğip bükmeden, aşkı kendi üslubunca tariflemek! Pek anlatabildim sayılmazdı, anlaşılamadım da zira... Görece büyüktüm; ama mümkündü birlikte yeniden büyümek. Ve vatan bilmekten asla yorulmayacağımız bu kadim toprakların hüznünü acımız, neşesini coşkumuz kılacaktık. Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık işte. Senle ağlayıp, senle gülmek, kucağımızda bir "Can"la bu günlere elele yürümek çok başkaydı Gülüm. İyi ki doğdun da, iyi ki bu sevdanın elinden tuttun.