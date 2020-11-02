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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan’a romantik kutlama: İyi ki bu sevdanın elinden tuttun Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan’a romantik kutlama: İyi ki bu sevdanın elinden tuttun
Evlilikleriyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan romantik paylaşım geldi. Aslantuğ, 47 yaşına giren eşinin doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı. Aslantuğ paylaşımına, "İyi ki bu sevdanın elinden tuttun" notunu yazdı.
Giriş Tarihi: 02.11.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 09:05
Mehmet Aslantuğ, 47'nci yaşına giren eşi Arzum Onan'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 1996 yılında nikah masasına oturmuş ve çiftin Can adından bir oğlu olmuştu.
Evlilikleriyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan romantik paylaşım geldi.
Aslantuğ, eşinin doğum gününü şu paylaşımla kutladı:
KAPTANIN SEYİR DEFTERİ / Mayıs (1994) kokuluydu; ama, çekingen, tutuk ve saygılı bir sabahtı. Ne dil tamahkârdı elbet, ne de beden. Zordu şüphesiz eğip bükmeden, aşkı kendi üslubunca tariflemek! Pek anlatabildim sayılmazdı, anlaşılamadım da zira... Görece büyüktüm; ama mümkündü birlikte yeniden büyümek. Ve vatan bilmekten asla yorulmayacağımız bu kadim toprakların hüznünü acımız, neşesini coşkumuz kılacaktık. Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık işte. Senle ağlayıp, senle gülmek, kucağımızda bir "Can"la bu günlere elele yürümek çok başkaydı Gülüm. İyi ki doğdun da, iyi ki bu sevdanın elinden tuttun.